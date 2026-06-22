Λιανεμπόριο:-Το-στοίχημα-του-τουρισμού-και-ο-κρίσιμος-Ιούλιος-των-εκπτώσεων

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και γιατί είναι τόσο σημαντικές για τον κλάδο. Πού ποντάρουν τα εμπορικά καταστήματα. Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου για τις αγορές από Temu και Shein.

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Σε ένα «δυνατό» καλοκαίρι προσβλέπει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, με οδηγό τον κλάδο του τουρισμού και ενόψει της έναρξης της περιόδου των θερινών εκπτώσεων για τα εμπορικά καταστήματα. Προκειμένου να αντισταθμίσει την υποτονική κίνηση της αγοράς κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους, ο εμπορικός κόσμος ποντάρει στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το φετινό καλοκαίρι.

Το 2026 δεν μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς, το πρώτο πεντάμηνο ήταν υποτονικό, ενώ η κρίση στον Περσικό Κόλπο επιδείνωσε την κατάσταση, ενισχύοντας την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Ένας πόλεμος που ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον για τα εμπορικά καταστήματα που αναζητούν εδώ και χρόνια «σανίδα σωτηρίας», ισορροπώντας ανάμεσα στην αύξηση του λειτουργικού κόστους και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού.

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Η εικόνα του Ιουνίου

«Η εικόνα που παρουσιάζουν τα εμπορικά καταστήματα μέχρι στιγμής τον Ιούνιο είναι σταθερή», δηλώνει, μιλώντας στο -, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος. Όπως εξηγεί, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που εμφανίζουν μια σχετική κινητικότητα αυτή την εποχή, όπως τα εποχιακά είδη (είδη μπάνιου, θαλάσσης κλπ) ενόψει διακοπών, αλλά και κλάδοι που συνδέονται με τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων που αυξάνονται το καλοκαίρι, όπως γάμοι, βαπτίσεις κ.α.

Στον αντίποδα, υποτονικά κινούνται παραδοσιακοί κλάδοι – παραδοσιακοί πρωταγωνιστές της αγοράς, όπως ένδυση, υπόδηση, κλπ.

Το «καύσιμο» του τουρισμού

Σύμφωνα, δε, με τον κ. Καπράλο, το μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου δεν είναι άλλο από την ώθηση λόγω του τουριστικού ρεύματος. «Με το βλέμμα στον τουρισμό, περιμένουμε πολλά από το καλοκαίρι», σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, διαβεβαιώνοντας πως η ελληνική αγορά του λιανεμπορίου περιμένει τόσο τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, όσο και τους Έλληνες καταναλωτές.

Όπως υπογραμμίζει, υπάρχει, ήδη, έντονη κινητικότητα και αύξηση της ζήτησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας, ωστόσο εκείνο που θα κρίνει και την επιτυχία του κλάδου για εφέτος είναι η διαμόρφωση της μέσης απόδειξης.

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Το στοίχημα των εκπτώσεων

Στο μεταξύ, ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων του 2026. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, ήτοι στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, με ενδεικτικό ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

«Ο κλάδος περιμένει τον Ιούλιο λόγω των εκπτώσεων», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Καπράλος.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου για τις αγορές από Temu και Shein

Ωστόσο, ο Ιούλιος που έρχεται είναι κρίσιμος και για έναν ακόμη λόγο. Υπενθυμίζεται εδώ ότι από την 1η Ιουλίου 2026 θα επιβάλλεται σταθερός δασμός ύψους 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών, σε μια απόφαση που βάζει το στόχαστρο προϊόντα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από γνωστές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η εν λόγω απόφαση έχει ληφθεί ήδη από τα τέλη του 2025 σε επίπεδο ΕΕ και δη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ecofin. Η απόφαση ελήφθη στηριζόμενη στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

«Πρέπει να δούμε εάν οι κινεζικές πλατφόρμες θα απορροφήσουν το τέλος των 3 ευρώ και επομένως δεν θα υπάρξει καμία ουσιαστική μεταβολή στις αγορές που κάνουν σήμερα οι καταναλωτές. Είναι τέτοια τα μεγέθη και ο όγκος των δεμάτων που διακινούνται ώστε κρίνεται εξαιρετικά πιθανό να απορροφηθεί από τις πλατφόρμες ο δασμός και να μην περάσει στα προϊόντα», σχολίαζε πρόσφατα, μιλώντας στο -, κορυφαίος παράγοντας από τον εγχώριο κλάδο του λιανεμπορίου.

Στον τουρισμό ποντάρει για καλύτερες μέρες το λιανεμπόριο

«Αλλά κι αν ακόμη οι κινεζικές πλατφόρμες, όπως Temu και Shein, αποφασίσουν να περάσουν το τέλος αυτό στα προϊόντα τους, οι διαφοροποιήσεις δεν θα είναι εξωπραγματικές. Εάν ένας καταναλωτής κάνει μικρο-αγορές από Temu και Shein, ύψους 40 ευρώ σήμερα, το κόστος αυτό θα αυξηθεί στα 43 ευρώ από τον Ιούλιο. Αντίστοιχα, εάν μια αγορά δύο τριών μικρών προϊόντων κοστίζει σήμερα συνολικά 75 ευρώ, σε λίγους μήνες θα φτάσει στα 78 ευρώ», εξηγούσε ο ίδιος παράγοντας.

«Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να καταλαβαίνει τη διαφορά μιας εταιρείας που φορολογείται και εκείνης που δεν φορολογείται», τονίζει από την πλευρά του ο κ. Καπράλος, σημειώνοντας πως «οι οικονομίες χρειάζονται έσοδα για να κινηθούν». Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου συνιστά μια μεγάλη πληγή για το ελληνικό λιανεμπόριο

«Το 2024 Temu και Shein είχαν τζίρο στην Ελλάδα περί τα 600 εκατ. ευρώ, τα οποία χάθηκαν από τον κλάδο του ελληνικού εμπορίου, ήτοι το 20% της αγοράς στη χώρα μας», δήλωνε πριν από μερικούς μήνες στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε ειδική συνέντευξη Τύπου για το πώς μπορεί να αποτραπεί η «άλωση» της ευρωπαϊκής αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εξ Ανατολάς.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, οι συνολικές απώλειες για την ελληνική οικονομία από τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργούν στο εμπόριο οι ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμώνται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι συνολικές απώλειες για την ελληνική οικονομία από τη δράση των ασιατικών πλατφορμών εκτιμώνται από 188,1 έως 204,3 εκατ. ευρώ σε δασμούς, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης των λιανικών επιχειρήσεων ή στο 100% του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες εκτιμάται ότι επιφέρει απώλειες 11,6 έως 13,8 εκατ. ευρώ σε φόρους, 4.725 έως 5.601 σε θέσεις εργασίας, 30 έως 35,5 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές, 7,6 έως 9 εκατ. ευρώ σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών, 56,5 εκατ. ευρώ σε δασμούς, 105,7 έως 114,8 εκατ. ευρώ σε άμεσες απώλειες.