ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Εγκρίθηκε η διαδικασία επαναγοράς έως 5 εκατ. μετοχών

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στις 17 Ιουνίου 2026 ενέκρινε το σχέδιο αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

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Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά έως 5.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 45 Ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα 15 Ευρώ ανά μετοχή, με διάρκεια του προγράμματος από 1 Ιουλίου 2026 έως και 31 Μαΐου 2028.

Οι μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα διατεθούν σε μέλη του Δ.Σ., ανώτατα και ανώτερα στελέχη, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της βάσει εγκεκριμένων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Νόμου 4548/2018.

Επιπλέον, τυχόν εναπομείνασες μετοχές θα διατεθούν μέσω του Euronext Athens (εφόσον κριθεί ότι αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.