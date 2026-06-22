Ο CEO που περιορίζει την επεξεργασμένη ζάχαρη στο γραφείο αλλά αγόρασε στους εργαζόμενους καλύμματα στρωμάτων αξίας 3.000 δολ.

Πόσο θα πλήρωνε ο επικεφαλής μιας εταιρείας για τη βελτίωση του ύπνου, και άρα της απόδοση των εργαζομένων του; Πέρυσι, ο διευθύνων σύμβουλος της startup Factory πήρε μια ασυνήθιστη απόφαση αγοράζοντας σε όλους ακριβά προϊόντα που εξασφαλίζουν καλύτερο ύπνο.

Η Factory αναπτύσσεται ραγδαία από την ίδρυσή της το 2023, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση 150 εκατ. δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια όπως η Khosla Ventures, η Sequoia Capital και η Blackstone. Πλέον απασχολεί 120 υπαλλήλους.

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Μιλώντας στο 20VC, ο CEO της εταιρείας, Ματάν Γκρίνμπεργκ, αποκάλυψε ότι όταν η εταιρεία είχε 30 υπαλλήλους αγόρασε σε όλους κάλυμμα στρώματος Eight Sleep αξίας 3.000 δολαρίων. «Η παρακμή των νεοσύστατων επιχειρήσεων, σωστά;» είπε ειρωνικά.

Τα καλύμματα στρώματος της Eight Sleep χρησιμοποιούν εσωτερικό υγρό για την ψύξη και τη θέρμανση ενός κρεβατιού. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο μισό τμήμα του κρεβατιού, εφόσον δύο άτομα που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Τα νεότερα μοντέλα περιλαμβάνουν επίσης λειτουργίες ανύψωσης για ανύψωση.

Εξηγώντας στο Business Insider το σκεπτικό της κίνησή του, ο Γκρίνμπεργκ συνέκρινε τους υπαλλήλους του με επαγγελματίες αθλητές. Όπως και οι παίκτες του NBA, έτσι και οι μηχανικοί του χρειάζονται ξεκούραση, είπε.

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι όλοι αξιοποιούν κάθε ίχνος της εγκεφαλικής τους δύναμης», πρόσθεσε. «Για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να κοιμάσαι καλά».

Αντίστοιχα, η εταιρεία περιορίζει την επεξεργασμένη ζάχαρη στο γραφείο λόγω των ανησυχιών του Γκρίνμπεργκ ότι επιδρά αρνητικά στη συγκέντρωση όσων την καταναλώνουν. Αντ’ αυτού, ξοδεύει χρήματα για να παρέχονται καλύτερα, πιο ακριβά σνακ, όπως προϊόντα πρωτεΐνης και ροφήματα μάτσα.

Πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σαν της Google την δεκαετία του 2010 με τα πλούσια οφέλη. Αυτά τα προνόμια «δεν σχετίζονταν με την εργασία», όπως είπε.

Παράλληλα, ο Γκρίνμπεργκ δεν είναι επίσης φαν αυτού που βλέπει να στους ανταγωνιστές του: το «αδιάφορο» στιλ υπερβολικής εργασίας, με το μοντέλο «996» με βάση το οποίου οι εργαζόμενοι εργάζονται 9 το πρωί με 9 το βράδυ επί 6 ημέρες. «Δεν έχουμε ανοίξει παιδικό σταθμό», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν χρειάζεται να ορίσω συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας».

Κατά τον ίδιο, τα ακριβά καλύμματα στρωμάτων είναι το σωστό είδος παροχής προς τους εργαζόμενους. Παράλληλα, αν και ακόμα δεν έχει προσφέρει τα προϊόντα της Eight Sleep στους νέους υπαλλήλους της Factory, ανέφερε ότι σκέφτεται να παγιώσει αυτή την προσφορά ως μόνιμο μέρος του πακέτου εργαζομένων, ή έστω να υιοθετήσει την προσφορά αντίστοιχου επιδόματος ευεξίας.

Με πληροφορίες Business Insider