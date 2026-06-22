ΠΑΣΟΚ:-Άλλαξε-ο-Μανωλιός-και-έβαλε-το-Υπερταμείο-του-αλλιώς

Σειρά ερωτημάτων προς τον υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το Υπερταμείο, που ανακοίνωσε ότι μετονομάζεται σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο», διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Οικονομικών, αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλου και του τομέα Οικονομικών του κόμματος.

Στην ανακοίνωσή τους με τίτλο: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς», σημειώνουν ότι «η δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται με λεκτικές ακροβασίες. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος. Και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μιας ταμπέλας». Τονίζουν ότι ο έλεγχος του πρέπει, όπως έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ με νομοθετική πρόταση του, να είναι εθνικός και να διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία λογοδοτώντας στον ελληνικό λαό και στη Βουλή. Για να είναι αναπτυξιακό, προσθέτουν, «πρέπει να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο εθνικό παραγωγικό σχέδιο και όχι αποσπασματικές εκποιήσεις και διευθετήσεις περιουσιακών στοιχείων».

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«Τίποτε από αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» τονίζουν. Αντίθετα, ο κ. Πιερρακάκης, «ενώ έως το 2019 κατήγγελλε το Υπερταμείο της υποτέλειας και της υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας για 99 έτη, το οποίο γέννησε η αλήστου μνήμης ‘περήφανη διαπραγμάτευση’ του κ. Τσίπρα, μετά το 2019 μερίμνησε ώστε να υπαχθούν στο χαρτοφυλάκιό του νέα περιουσιακά στοιχεία, το χρησιμοποίησε ως εργαλείο αποεπένδυσης του Δημοσίου από κρίσιμους τομείς και του ανέθεσε νέες αρμοδιότητες, οι οποίες μάλιστα έχουν δεχθεί την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποκάλυψε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής». Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνει ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου που συζητείται στη Βουλή, «επεκτείνει τη δράση του Υπερταμείου στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια και στη δημόσια ασφάλεια».

Ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ο κ. Κουκουλόπουλος και ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον Κυριάκο Πιερρακάκη να απαντήσει τα εξής:

«- Θα καταργήσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι πιστωτές της χώρας;

– Θα καταργήσει την υποχρεωτική διοχέτευση του 50% των εσόδων στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους;

– Θα αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία, η οποία απογράφεται επί επτά έτη, για να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων;

– Θα φέρει στη Βουλή τη διοίκηση του Υπερταμείου, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, βάσει των σχετικών διατάξεων λογοδοσίας που διέπουν το Υπερταμείο και τις οποίες αγνοεί επί επτά έτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

– Θα δώσει επίσημη ενημέρωση για το κόστος των διοικήσεων, των εξωτερικών συμβούλων και των απευθείας αναθέσεων;

– Με ποια οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποφασίζεται ποια περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται, ποια παραμένουν αναξιοποίητα και ποια εκποιούνται;».

Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν η εξαγγελθείσα μετονομασία «είναι ακόμη ένα νομικό τέχνασμα για τη συγκάλυψη των ‘σκελετών’, όπως έγινε στις περιπτώσεις του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία απορροφήθηκαν από το Υπερταμείο χωρίς κανέναν απολογισμό του έργου τους».

«Πολιτικό άλλοθι»

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν πρόκειται να προσφέρει πολιτικό άλλοθι σε αυτή την επικοινωνιακή επιχείρηση» και επισημαίνεται η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο: τη δημιουργία Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, στον οποίο θα ενταχθούν η δραστικά αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, στο οποίο θα ενσωματωθεί το λεγόμενο «Υπερταμείο».

«Ο νέος θεσμός θα τελεί υπό ουσιαστικό εθνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, με πλήρη διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και σαφή αναπτυξιακή αποστολή», τονίζουν ο Π. Κουκουλόπουλος και ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και καταληκτικά σχολιάζουν, ότι «για να συμβεί, όμως, αυτό, δεν αρκεί να αλλάξει η μαρκίζα του Υπερταμείου. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα».