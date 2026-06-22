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    Ποινή-φυλάκισης-20-μηνών-με-τριετή-αναστολή-στην-Ασημακοπούλου-για-τη-διαρροή-των-mail
    Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στην Ασημακοπούλου για τη διαρροή των mail

    Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή στην Ασημακοπούλου για τη διαρροή των mail

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Της Έλενας Γαλάρη

    Ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην πρώην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου που την έκρινε ένοχη για τη διαρροή στοιχείων αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024

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    Η κ. Ασημακοπούλου κηρύχτηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία για παραβίαση
     υπηρεσιακού απορρήτου.

    Ένοχοι κρίθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

    Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

    Ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας, Μένιος Κορομηλάς κηρύχθηκαν ένοχοι για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 και 12 μήνες αντιστοίχως με τριετή αναστολή. 

    Και οι δύο κηρύχθηκαν ομόφωνα αθώοι για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. 

    - sofokleous10.gr

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