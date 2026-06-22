Πολιτική-αστάθεια-στη-Βρετανία:-Από-το-brexit-στην-παραίτηση-Στάρμερ-και-τον-έβδομο-πρωθυπουργό-μέσα-σε-μια-δεκαετία

Ο Μπόρις Τζόνσον , μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της εκστρατείας υπέρ του Brexit, κερδίζει την εσωκομματική αναμέτρηση και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία.

Η Μέι παραιτείται έπειτα από την αποτυχία της να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους αποχώρησης από την ΕΕ.

Οι Συντηρητικοί χάνουν την αυτοδυναμία τους και σχηματίζουν κυβέρνηση με τη στήριξη του φιλοβρετανικού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP).

Με τις δημοσκοπήσεις να τη φέρνουν μπροστά και επιδιώκοντας ισχυρότερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει τη νομοθεσία του Brexit, η Μέι προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Οι Βρετανοί προκαλούν παγκόσμια αναταραχή ψηφίζοντας με ποσοστό 52%-48% υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τερματίζοντας μια σχέση άνω των 40 ετών και βυθίζοντας τη χώρα στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και το κόμμα του επιλέγει την Τερέζα Μέι ως διάδοχό του.

Ιούνιος 2016: Η Βρετανία ψηφίζει υπέρ του Brexit – Παραίτηση Κάμερον

Έκτοτε, το Ηνωμένο Βασίλειο επιχείρησε να χαράξει τη δική του πορεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως βρέθηκε αντιμέτωπο με μια οικονομία χαμηλής ανάπτυξης, υψηλό δημόσιο χρέος, αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες και ένα ολοένα πιο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η περίοδος πολιτικής αστάθειας ξεκίνησε με το δημοψήφισμα για το Brexit , πριν από ακριβώς δέκα χρόνια, στις 23 Ιουνίου 2016.

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Την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, την πρωθυπουργία της χώρας, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ο Κιρ Στάρμερ , ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάδειξη του έβδομου ηγέτη της χώρας μέσα σε μόλις δέκα χρόνια.

Με το κοινοβούλιο παραλυμένο από το Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει εκλογές.

Με σύνθημα «Get Brexit Done» («Ολοκληρώστε το Brexit»), οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από τον θρίαμβο της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Ιανουάριος 2020: Η ολοκλήρωση του Brexit

Ο Τζόνσον αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να περάσει τη συμφωνία αποχώρησης από το κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες.

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας το πρώτο κράτος που εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Ιούλιος 2022: Η πτώση του Τζόνσον

Ο Τζόνσον ηγείται της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας μάλιστα να νοσηλευτεί και ο ίδιος.

Ωστόσο, μια σειρά σκανδάλων και πολιτικών λαθών οδηγεί σε εξέγερση υπουργών και τελικά στην παραίτησή του.

Σεπτέμβριος 2022: Η χαοτική θητεία της Λιζ Τρας

Η Λιζ Τρας επικρατεί του Ρίσι Σούνακ στην κούρσα διαδοχής.

Ο λεγόμενος «μίνι προϋπολογισμός» της, που περιλάμβανε μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές ελαφρύνσεις, προκαλεί πανικό στις αγορές, εκτοξεύει το κόστος δανεισμού και πλήττει τη φήμη της χώρας ως παράγοντα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παραμένει στην εξουσία μόλις 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

Οκτώβριος 2022: Ο Σούνακ γίνεται πρωθυπουργός

Ο Ρίσι Σούνακ αναλαμβάνει ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε ισάριθμους μήνες, υποσχόμενος επιστροφή στη σταθερότητα. Παρουσιάζει πέντε βασικές δεσμεύσεις με επίκεντρο την οικονομία, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας.

Τον Φεβρουάριο του 2023 επιτυγχάνει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο στη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Μάιος 2024: Ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές

Με τους Εργατικούς να προηγούνται περίπου κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές για τις 4 Ιουλίου.

Ιούλιος 2024: Ο Στάρμερ αναλαμβάνει την πρωθυπουργία

«Είπαμε ότι θα βάλουμε τέλος στο χάος και θα το κάνουμε», δηλώνει ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ στις 5 Ιουλίου 2024.

Οι Εργατικοί καταγράφουν σαρωτική νίκη, αν και με το χαμηλότερο ποσοστό λαϊκής ψήφου που έχει λάβει ποτέ κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Αύγουστος 2024: «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν»

Ο Στάρμερ προειδοποιεί ότι η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών είναι πολύ χειρότερη από ό,τι αναμενόταν.

Υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε μια «μαύρη τρύπα» στην οικονομία και δηλώνει στους πολίτες ότι «τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα».

Οκτώβριος 2024: Ο πρώτος προϋπολογισμός των Εργατικών

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώνει φορολογικές αυξήσεις ύψους 40 δισ. λιρών ετησίως, κυρίως μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο της μεταπολεμικής περιόδου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Φεβρουάριος 2025: Άνοδος του Reform UK

Το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ξεπερνά για πρώτη φορά τους Εργατικούς σε εθνική δημοσκόπηση.

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ παραμένει έκτοτε στην κορυφή των μετρήσεων.

Ιούνιος 2025: Αναδίπλωση στο κοινωνικό κράτος

Ο Στάρμερ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για μείωση των κοινωνικών δαπανών, καθώς βουλευτές του απειλούν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.

Σεπτέμβριος 2025 – Απρίλιος 2026: Το σκάνδαλο Μάντελσον

Οι πιέσεις προς τον Στάρμερ εντείνονται εξαιτίας του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον.

Αργότερα, ο Μάντελσον αποπέμπεται λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Επστάιν, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την κρίση του πρωθυπουργού και τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθήθηκε.

Μάιος 2026: Εκλογικό πλήγμα για τους Εργατικούς

Οι Εργατικοί καταγράφουν βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας και στις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Μεγάλος κερδισμένος αναδεικνύεται το Reform UK, ενώ εντείνονται οι αμφιβολίες για την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνήσει.

Μάιος 2026: Παραίτηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτείται δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ και ζητά εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.

Ιούνιος 2026: Παραίτηση του υπουργού Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποχωρεί από την κυβέρνηση έπειτα από πολύμηνη διαφωνία για τις αμυντικές δαπάνες.

Κατηγορεί τον Στάρμερ ότι δεν δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση που απαιτείται ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας.

Ιούνιος 2026: Η άνοδος του Άντι Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κερδίζει με μεγάλη διαφορά εκλογική αναμέτρηση στη βόρεια Αγγλία, επικρατώντας του Reform UK.

Η νίκη του επιτρέπει να επιστρέψει στο Γουεστμίνστερ και αφαιρεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο για την αποχώρηση του πρωθυπουργού.