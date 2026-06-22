Πολυτιμότερη εισηγμένη στη Νότια Κορέα η SK Hynix – Πήρε τα σκήπτρα από τη Samsung

Η μετοχή της μετρά κέρδη άνω του 340% φέτος, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά της Samsung και της Micron στα 2.082,5 τρισ. γουόν (1,35 τρισ. δολάρια).

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Το στέμμα της πολυτιμότερης εισηγμένης στη Νότια Κορέα πήρε από τη Samsung η SK Hynix, σε ένα δυναμικό comeback για την εταιρείας κατασκευής τσιπ που πριν από δύο δεκαετίες παραλίγο να καταρρεύσει λόγω χρεών. Η εταιρεία, πλέον ο κυρίαρχος προμηθευτής τσιπ μνήμης HBM που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για πελάτες όπως η Nvidia και η Google έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την παγκόσμια άνθηση της ΑΙ.

Η μετοχή της μετρά κέρδη άνω του 340% φέτος, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά της Samsung και της Micron στα 2.082,5 τρισ. γουόν (1,35 τρισ. δολάρια) σύμφωνα με το Reuters. Η SK Hynix επικεντρώνεται κυρίως στα τσιπ μνήμης, ενώ η Samsung Electronics κατασκευάζει ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης όπως smartphone και τηλεοράσεις. Η Samsung Electronics κατείχε την πρώτη θέση από το 2000.

«Η εμφάνιση της προσαρμοσμένης μνήμης για ΑΙ άλλαξε ριζικά τα οικονομικά του κλάδου και επέτρεψε στην SK Hynix να εδραιωθεί ως ηγέτης της αγοράς», επεσήμανε ο Κιμ Σουνγού, ανώτερος αναλυτής της Meritz Securities. Η ραγδαία άνοδος της τιμής της μετοχής της SK Hynix σηματοδοτεί την κορύφωση μιας από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην εταιρική ιστορία της Νότιας Κορέας.

Το 2002, η τότε Hynix Semiconductor βρισκόταν στα πρόθυρα της πώλησής της στην Micron, έχοντας πληγεί από το χρέος που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια μιας επιθετικής προσπάθειας επέκτασης. Η συμφωνία τελικά ναυάγησε, αφήνοντας την εταιρεία υπό τον έλεγχο των πιστωτών για σχεδόν μια δεκαετία. Η μετοχή της έπεσε έως και 135 γουόν το 2003, στην πόρτα του «κανονιού».

Η τύχη της στα χρόνια που ακολούθησαν, πέρασε τον παραδοσιακό κύκλο άνθησης και ύφεσης της παγκόσμιας βιομηχανίας μνήμης. Το 2023, μια σοβαρή ύφεση έπληξε τις τιμές, ωθώντας την SK Hynix να αναφέρει ετήσιες λειτουργικές ζημίες 7,73 τρισ. γουόν. Άρχισε να ανακάμπτει ένα χρόνο αργότερα, καθώς η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης απέκτησε δυναμική και εταιρείες όπως η Microsoft, η Google και η Meta επένδυσαν σημαντικά, ωθώντας την να ανακοινώσει ετήσια λειτουργικά κέρδη – ρεκόρ 23,5 τρισ. γουόν το 2024.

Οι αναλυτές αποδίδουν τον κεντρικό ρόλο της SK Hynix στο παγκόσμιο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης στην απόφασή της να συνεχίσει να επενδύει στο HBM, ένα εξειδικευμένο τσιπ μνήμης που τοποθετείται κάθετα για να προσφέρει ταχύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα μνήμης, τα τσιπ HBM είναι στενά ενσωματωμένα με επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας πολλές περισσότερες δυνατότητες και δικλείδες ασφαλείας.

Μέχρι το 2025, η SK Hynix κατέκτησε το 61% της παγκόσμιας αγοράς HBM, πολύ μπροστά από το 17% της Samsung Electronics και το 21% της Micron. Η SK Hynix ιδρύθηκε το 1983 ως μονάδα της Hyundai, αλλά αργότερα αποσχίστηκε και αγοράστηκε από την SK Group, τον οικογενειακό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις τηλεπικοινωνίες έως την ενέργεια.