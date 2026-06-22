Πρόγραμμα-υποτροφιών-για-50-φοιτητές-από-την-συνεργασία-ΟΠΑ-με-την-Παπαστράτος

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, προχώρησαν το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η εταιρεία Παπαστράτος, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκεται ένα πρόγραμμα υποτροφιών που θα αφορά συνολικά 50 φοιτητές που προέρχονται από την επαρχία και που θα υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πιο συγκεκριμένα, δέκα πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ΔΕΤ ανά έτος, αρχής γενομένης της ακαδημαϊκής χρονιάς 2026-27, θα λαμβάνουν την υποτροφία, η οποία θα ανανεώνεται, μετά από σχετική αξιολόγηση, έως και για τέσσερα έτη, φτάνοντας σε συνολική αξία 26.000 ευρώ ανά υπότροφο, ενώ η επιλογή των υποτρόφων θα λαμβάνει υπόψη γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, καθώς και την ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία θα συνεκτιμάται μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών.

Διασύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής της Παπαστράτος

Επιπλέον, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης των δύο πλευρών, το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων με το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Παπαστράτος (FutuReady Internship Program), καθώς και αποφοίτων του Τμήματος με το διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης για νέα ταλέντα (Graduates Program). Παράλληλα, προβλέπεται η διάδραση του στελεχειακού δυναμικού της εταιρείας με τους φοιτητές, τόσο μέσω διαλέξεων στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων όσο και μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με σκοπό τη σύνδεση της γνώσης με την πράξη.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται στο πανεπιστήμιο μέσα από κοινές μελέτες και έρευνες, με ενδεικτικά πεδία εστίασης την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις δεξιότητες και τις προκλήσεις της επόμενης γενιάς.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών εντάσσεται στο πλαίσιο του FutuReady Greece, της πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε η Παπαστράτος με αφορμή τον εορτασμό των 95 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα και με ορίζοντα τα 100 χρόνια της.

Σ. Ζαχαράκη: Το ΟΠΑ «οδοδείκτης εξωστρέφειας»

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε τη σημασία του σχεδιασμού της συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας «πολύ σημαντικές πρόνοιες» τις προβλέψεις για καθοδήγηση και mentoring των υποτρόφων, που θα τους επιτρέψει «να ονειρευτούν με πραγματικούς και ρεαλιστικούς όρους».

Η κα. Ζαχαράκη εξέφρασε την αισιοδοξία να αποτελέσει η εν λόγω συνεργασία «μία βέλτιστη πρακτική» και για άλλες εταιρείες και χαρακτήρισε το ΟΠΑ «οδοδείκτη εξωστρέφειας» για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και εξήρε το παράδειγμά του για την βελτίωση του παραγόμενου έργου του σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε ποιότητα σπουδών, ασφάλεια και για την «απόδοση τιμής στην πολυετή προσπάθεια της ελληνικής οικογένειας».

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι το όραμα της κυβέρνησης είναι η συνδρομή του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου να μη σταματά και τόνισε ότι στην υπηρέτηση του οράματος δεν χωρούν απουσίες, αλλά μόνον συνεργασίες, που μέσα από την εξωστρέφεια και τη βελτίωση των συνθηκών για την καθημερινότητα των φοιτητών αλλά και του προσωπικού του, θα γίνει πραγματικότητα.

Ακόμη, η κα. Ζαχαράκη ανέφερε ότι το υπουργείο Παιδείας στηρίζει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και την ελληνική οικογένεια αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ποσού που διατίθεται για το επίδομα στέγασης (από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019, σε 90 εκατομμύρια ευρώ φέτος), χαρακτηρίζοντας το ως μία «πολύ σημαντική στήριξη» για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνδρομή προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την ενίσχυση των φοιτητών και των φοιτητριών ώστε να μπορέσουν να αφοσιωθούν στις σπουδές τους.

Βασ. Βασδέκης: Ουσιαστική πρωτοβουλία με ακαδημαϊκό και κοινωνικό αντίκτυπο

«Για εμάς, η εξωστρέφεια είναι στρατηγική επιλογή και βασικό στοιχείο της αποστολής του πανεπιστημίου να συνδέουμε δημιουργικά την ακαδημαϊκή γνώση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές μας». Αυτό τόνισε ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, από την πλευρά του και χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Παπαστράτος μία «ουσιαστική πρωτοβουλία με ακαδημαϊκό και κοινωνικό αντίκτυπο».

Ιδιαίτερα για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, ανέφερε ότι «ενισχύει έμπρακτα» τις ευκαιρίες που δίνονται στους φοιτητές, ότι στηρίζει την αριστεία και ότι συμβάλλει στην κοινωνική κινητικότητα.

«Οι δράσεις που έχουν συμφωνηθεί σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, η πρακτική άσκηση, η επαγγελματική ανάπτυξη, οι διαλέξεις των στελεχών, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, όλα αυτά, δημιουργούν μια γέφυρα της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία», κατέληξε ο κ. Βασδέκης.

Τ. Δάβου: Συνεργασία με διάρκεια, ουσία και αποτύπωμα

Για το αντίκτυπο της εν λόγω συνεργασίας όχι μόνο για τους θεσμούς που συνυπογράφουν, αλλά κυρίως για τη νέα γενιά, μίλησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, υπογραμμίζοντας ότι το τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ και η Παπαστράτος προχωρούν σε μία συνεργασία «με διάρκεια, ουσία και αποτύπωμα».

«Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Το βλέπουμε με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες μορφές εργασίας, τις δεξιότητες που αλλάζουν, τις απαιτήσεις μιας αγοράς που κινείται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε αυτό το περιβάλλον, οι νέοι χρειάζονται εφόδια, πρόσβαση, εμπειρίες, καθοδήγηση. Αλλά πάνω απ’ όλα, χρειάζονται ευκαιρίες και εμπιστοσύνη», είπε η κα. Δάβου και σημείωσε ότι το πρόγραμμα της Παπαστράτος, Future Ready Greece, στο πλαίσιο του οποίου θα υλοποιηθεί η συνεργασία με το ΟΠΑ,«επιχειρεί να δώσει ακριβώς αυτά τα εφόδια, με πρωτοβουλίες και δράσεις, σε τρεις βασικούς άξονες, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία».

Όπως σημείωσε, η συνεργασία της εταιρείας με το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ, αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο ουσιαστικά βήματα της πρωτοβουλίας του Future Ready Greece, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων της Παπαστράτος.

«Σήμερα, θεμελιώνουμε τη συνεργασία με ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που έχει ισχυρή παράδοση και πιο συγκεκριμένα με ένα τμήμα που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντιούνται η γνώση, η τεχνολογία, η διοίκηση και οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η αξία αυτής της συνεργασίας βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη σύνδεση της γνώσης με την πράξη», ανέφερε η κα. Δάβου και σημείωσε ότι στόχος είναι «η στήριξη νέων ανθρώπων που εξελίσσονται και ονειρεύονται», δίνοντας τους ένα «πραγματικό στήριγμα για το επόμενο βήμα τους».