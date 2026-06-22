Πωλήσεις 85,7 εκατ. ευρώ και ταμείο 9,6 εκατ. ευρώ για την Electronet

Η Electronet Α.Ε. πέτυχε να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία της, παρόλο που η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών παρουσίασε γενική επιβράδυνση.

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Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1996 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη χρήση με θετικά αποτελέσματα σε όλους τους κύριους δείκτες.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,74 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 83,93 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 2,16%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 920,6 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,6%. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 10,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 9,57 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η Electronet διατηρεί ουσιαστικά μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που της παρέχει σημαντική ευελιξία.

Στην έκθεση διαχείρισης αναφέρεται ότι, παρά την συνολική πτώση στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, το δίκτυο κατάφερε να ενισχύσει το μερίδιό του, εκμεταλλευόμενο τη δυναμική των συνεργαζόμενων καταστημάτων και την επέκταση της εμπορικής παρουσίας του.

Η διοίκηση δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη για το 2026, εκτιμώντας ότι η αγορά θα παραμείνει απαιτητική, χωρίς να αποκλείει την πιθανότητα νέων ευκαιριών ανάπτυξης.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Electronet, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια λειτουργίας, με την εταιρεία να προγραμματίζει μια σειρά προωθητικών ενεργειών και προγραμμάτων επιβράβευσης καταναλωτών σε συνεργασία με τους προμηθευτές της.