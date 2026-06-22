Ρωσία:-Έπεσαν-κάτω-από-τα-100-ρούβλια-οι-μετοχές-της-gazprom,-στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-το-2009

Οι μετοχές του ρωσικού κρατικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom έπεσαν κάτω από τα 100 ρούβλια (1,35 δολάρια) τη Δευτέρα για πρώτη φορά από το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου της Μόσχας.

Οι μετοχές της Gazprom έχουν πληγεί από διάφορες αντιξοότητες, όπως η απόφαση της Ευρώπης να αποφύγει την ενέργεια της Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης με την Ουκρανία, η πτώση των τιμών του πετρελαίου ως αποτέλεσμα της προόδου στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και η αποτυχία της να εξασφαλίσει μια νέα συμφωνία φυσικού αερίου με την Κίνα.

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Οι αναλυτές λένε ότι η επίθεση με ουκρανικό drone την περασμένη εβδομάδα σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, το οποίο ανήκει στην Gazprom Neft, τον πετρελαϊκό βραχίονα της Gazprom, επηρέασε επίσης το κλίμα απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν έχει καταβάλει μέρισμα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το χρηματιστήριο, οι μετοχές της Gazprom εμφάνισαν πτώση κατά 3,67% από την προηγούμενη ημέρα στα 100,65 ρούβλια, αγγίζοντας το επίπεδο των 99,9 ρουβλιών νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι μετοχές της έχουν καταγράψει πτώση κατά περίπου ένα πέμπτο τους τελευταίους 12 μήνες, ανεβάζοντας την τρέχουσα αγοραία αξία της Gazprom στα 2,382 τρισεκατομμύρια ρούβλια (32,15 δισεκατομμύρια δολάρια), πολύ μακριά από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια που είχε υποσχεθεί η διοίκηση το 2008.

- Reuters