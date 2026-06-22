Σε-λειτουργία-η-ηλεκτρονική-πλατφόρμα-για-τον-Εθνικό-Διάλογο-της-νέας-ΚΑΠ-2028-2034

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Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πλατφόρμα (ΕΔΩ) φιλοξενείται στον κόμβο του ΕΣΠΑ «Δίαυλος» και αποτελεί βασικό εργαλείο του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, στον οποίο συμμετέχουν τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Μέσω της πλατφόρμας, τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σε αυτή περιλαμβάνονται, παράλληλα, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τα κείμενα που τίθενται σε διαβούλευση, καθώς και υποστηρικτικό υλικό από τις συνεδριάσεις της Εταιρικής Σχέσης και του Εθνικού Διαλόγου.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής υποδομής εντάσσεται στη στρατηγική για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας τους και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών για την επόμενη ΚΑΠ.

Τέλος, οι προτάσεις που θα κατατεθούν αναμένεται να συμβάλουν και στην κατάρτιση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης της χώρας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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