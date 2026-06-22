Στάσσης: Λειτουργία του data center στην Κοζάνη μέχρι το τέλος του 2028

Ο επικεφαλής της Γιώργος Στάσσης παρουσίασε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ομίλου το σχέδιο των μελλοντικών κινήσεων της επιχείρησης μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, εστιάζοντας στην επέκταση εκτός Ελλάδας και στο σχεδιαζόμενο data center στην Κοζάνη, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το 2028.

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«Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2028, ενώ η προοπτική επέκτασης στα 1 GW παραμένει ανοιχτή, αν και δεν έχει συμπεριληφθεί στο τρέχον σχέδιο», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ σχετικά με την επένδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις με μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για το έργο είναι σε προχωρημένο στάδιο, με την επένδυση να αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας σταδιακά τα 10 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο είναι κεντρικό στο νέο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η τελική συμφωνία με τον Αμερικανό hyperscaler θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το νωρίτερο τον Ιούλιο ή το αργότερο το φθινόπωρο.

Η πρόοδος των διαδικασιών είναι προφανής, καθώς η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει τα πρώτα στάδια, όπως ο σχεδιασμός και η αδειοδότηση, με την κατασκευή να προγραμματίζεται να αρχίσει το 2026. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι το data center θα είναι έτοιμο για λειτουργία το 2028.

Τρεις βασικοί άξονες

Ο Γιώργος Στάσσης παρουσίασε τις τρεις κύριες κατευθύνσεις της επιχείρησης για το μέλλον:

Πρώτον, οι επενδύσεις στις κύριες αγορές του ομίλου, δηλαδή στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. «Έχουμε ισχυρή παρουσία και στις δύο χώρες και είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της ευέλικτης παραγωγής τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε.

του ομίλου, δηλαδή στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. «Έχουμε ισχυρή παρουσία και στις δύο χώρες και είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε από την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της ευέλικτης παραγωγής τα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε. Δεύτερον, η διεύρυνση της παρουσίας της ΔΕH στην περιοχή, προσθέτοντας Πολωνία, Σλοβακία και Ουγγαρία στις χώρες-στόχους. Υπογράμμισε ότι η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, η απομάκρυνση μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις δημιουργούν στενότητα στο σύστημα και ευνοούν υψηλότερες αποδόσεις σε νέες επενδύσεις. «Στο παρόν περιβάλλον, η ΔΕH είναι ένας από τους λίγους φορείς με δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων κλίμακας ΑΠΕ », ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης.

και στις χώρες-στόχους. Υπογράμμισε ότι η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, η απομάκρυνση μονάδων ορυκτών καυσίμων και οι περιορισμένες διασυνδέσεις δημιουργούν στενότητα στο σύστημα και ευνοούν υψηλότερες αποδόσεις σε νέες επενδύσεις. «Στο παρόν περιβάλλον, η ΔΕH είναι ένας από τους λίγους φορείς με δυνατότητα ανάπτυξης », ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης. Τρίτον, η ανάπτυξη Data Centers.

Η συνολική επενδυτική στρατηγική για την περίοδο 2026-2030 ανέρχεται σε 24 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα, με το υπόλοιπο να διανέμεται σχεδόν ισόποσα μεταξύ Ρουμανίας και άλλων χωρών, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 η ΔΕH να διαθέτει 19 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ και ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση, δηλαδή δίκτυα στη διανομή (ΔΕΔΔΗΕ), αξίας €7,3 δισ.

Στο πεδίο της κερδοφορίας, επιδιώκεται η αύξηση των EBITDA με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 18%, φτάνοντας τα €4,6 δισ. το 2030 από €2,0 δισ. το 2025.

«Η ανάπτυξη αυτή προέρχεται από τρεις βασικούς τομείς: Καθετοποιημένες Δραστηριότητες, Διανομή και Data Centers, με τα τελευταία να αποτελούν νέα πηγή κερδοφορίας. Διατηρούμε ωστόσο τη δυνατότητα να μεταφέρουμε επενδύσεις ανάμεσα στους τομείς, ανάλογα με την εξέλιξη και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν», δήλωσε ο επικεφαλής της ΔΕH.

Στο 1,4 ευρώ το μέρισμα το 2030

Σχετικά με τα καθαρά κέρδη, ο στόχος είναι ο τριπλασιασμός τους μέχρι το 2030, φτάνοντας τα €1,5 δισ. από €0,45 δισ. το 2025, λόγω της υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτιωμένης αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης κερδοφορίας, το μέρισμα ανά μετοχή αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 15% ετησίως, φτάνοντας το €1,4 το 2030 από €0,60 σήμερα.

«Δημιουργούμε αξία για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους μας και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο κ. Στάσσης, αναφερόμενος στον στόχο της μετατροπής της εταιρείας σε μια 100% powertech company μέχρι το 2030.

Τα σημαντικά σημεία του 2025

Στον απολογισμό της περασμένης χρονιάς, αναφέρθηκε στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 1,7 GW, με τη συνολική παραγωγή να ανέρχεται στις 20,9 TWh, εκ των οποίων το 37% προέρχεται από ΑΠΕ, στην ενίσχυση του δικτύου διανομής κατά €0,8 δισ. και στη διατήρηση μεριδίου αγοράς 50% στην Ελλάδα και 15% στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα EBITDA ανήλθαν στα €2 δισ.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ ανήλθε σε 7,2 GW, αυξάνοντας το μερίδιο τους στο 58% της συνολικής ισχύος, σε σύγκριση με 47% το 2024.

Ως αποτέλεσμα, η συνολική ποσότητα ενέργειας που παραγόταν παρέμεινε σταθερή, αλλά η σύνθεση του μείγματος έγινε πιο καθαρή. Οι ΑΠΕ αύξησαν σημαντικά τη συμμετοχή τους, ενώ τα υδροηλεκτρικά και το φυσικό αέριο διατηρούν την απαραίτητη ευελιξία για την αξιοπιστία του συστήματος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρθηκε επίσης στην απολιγνιτοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι φέτος θα τερματιστεί και η τελευταία λιγνιτική μονάδα, κάτι που η επιχείρηση επιτυγχάνει νωρίτερα από άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Στον τομέα της διανομής, η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. και έφτασε τα €5,7 δισ., με τον επικεφαλής της ΔΕH να αναφέρει ότι τα δίκτυα θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες επενδύσεις, καθώς θα υποστηρίξουν την ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και την ψηφιοποίηση. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €2,8 δισ., με έμφαση στις ΑΠΕ και τη Διανομή.

Ειδική αναφορά έγινε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4,25 δισ., καθώς και στην ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών αξίας €250 εκατ. για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2030.

«Η υπερκάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4,4 φορές είναι σαφής ένδειξη της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η ΔΕH από την επενδυτική κοινότητα, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική μας βάση και αυξάνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε πάνω από €13 δισ. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της ΔΕH από την S&P σε “BB” από “BB-”, με σταθερή προοπτική, αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της προόδου που έχει επιτευχθεί, καθώς και της προσδοκίας διατήρησης ενός ισχυρού χρηματοοικονομικού προφίλ τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου.