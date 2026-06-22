Στάσσης: Σε 3 άξονες οι επενδύσεις της ΔΕΗ την επόμενη πενταετία – Πρόταση για μέρισμα 0,60€/μτχ το 2025

Τι υπογράμμισε ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης κατά την σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

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Επιτάχυνση των επενδύσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία, ως βασικές αγορές δραστηριότητας, επέκταση της παρουσίας στις νέες αγορές Πολωνίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας, καθώς και δυναμική είσοδο στον κλάδο των data center συνιστούν τους βασικούς άξονες στρατηγικής για τον Όμιλο ΔΕΗ τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τα παραπάνω υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης κατά την σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, η ΔΕΗ είναι από τους λίγους παίκτες στον «ενεργειακό στίβο» που μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, ενώ διαβλέπει αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης στο κλάδο των data center. Η αρχή θα γίνει με το σχεδιαζόμενο κέντρο δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία, ισχύος 300 MW και το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2028 ενώ ανοικτό παραμένει το σχέδιο περαιτέρω επέκτασης του στο 1 GW, χωρίς ωστόσο, όπως υπογραμμίστηκε, αυτό να περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2026-2029.

Ως γνωστόν, το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει 24 δισ. ευρώ επενδύσεις με ορίζοντα μέχρι το τέλος της δεκαετίας με τα μισά να δαπανώνονται εντός συνόρων και τα υπόλοιπα να καταμερίζονται ισομερώς στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ. Από εκεί και πέρα, η ΔΕΗ θέτει στόχο ενίσχυσης του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της στα 19 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ με ενίσχυση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης στα 7,9 δισ. ευρώ στη διανομή.

Ο στόχος για το 2030 είναι η επίτευξη καθαρών κερδών ύψους 1,5 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του Ομίλου. Πρόκειται για τριπλασιασμό των κερδών σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα ενώ ανάλογα ισχυροί στόχοι τίθενται στο κομμάτι του προσαρμοσμένου EBITDA με άνοδο στα 4,6 δις ευρώ από 2 δισ. ευρώ σήμερα. Παράλληλα το μέρισμα αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό 15% ετησίως, φτάνοντας τα 1,4 ευρώ ανά μετοχή το 2030.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της ΔΕΗ προτείνει μέρισμα ανά μετοχή στα επίπεδα των 0,60 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 με την συνολικότερη εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων να επιβεβαιώνουν τόσο την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου όσο και την «εξωστρέφεια» της ΔΕΗ που πλέον λογίζεται ως βασικός ενεργειακός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η πορεία αποτυπώνεται στα νούμερα με την απόδοση για τους μετόχους να καταγράφει άνοδο της τάξης του 866% από το 2019 μέχρι σήμερα έναντι 113% του δείκτη Euro Stoxx Utilities.

«Υλοποιούμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που παράγει αξία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ για να παραθέσει ως «διαπιστευτήρια» από την δραστηριότητα του 2025, την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ κατά 1,7 GW με συνολική παραγωγή στις 20,9 TWh εκ των οποίων το 37% προήλθε από τις ΑΠΕ, την ενίσχυση της περιουσιακής βάσης στο δίκτυο διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία κατά 800 εκατ. ευρώ, την διατήρηση των μεριδίων αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας με 50% στην Ελλάδα και 15% στηΡουμανία, με τις πωλήσεις να αθροίζονται στις 31,9 TWh σε Ελλάδα και Ρουμανία, την απόδοση των EBITDA καθώς και το καθετοποιημένο μοντέλο.

«Διατηρούμε ισχυρή περιφερειακή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και παράλληλα αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η ΔΕΗ είναι σήμερα ηγέτης στην καθαρή ενέργεια και τις υποδομές με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή εποχή» τόνισε. Την ίδια στιγμή, το ενεργειακό μίγμα του Ομίλου εξελίσσεται πιο καθαρό και ευέλικτο με τις ΑΠΕ να αυξάνουν, ενώ τα υδροηλεκτρικά και οι διαθέσιμες θερμικές μονάδες προσφέρουν την απαιτούμενη ευελιξία, διασφαλίζοντας την μέγιστη απόδοση και συνέργεια των διαφόρων τεχνολογιών που συνθέτουν το καλάθι παραγωγής.