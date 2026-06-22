Συμφωνία Chevron – Microsoft για την τροφοδοσία data center στο Τέξας

Η συμφωνία αφορά το Project Kilby έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αναπτύσσει ο πετρελαϊκός γίγαντας με το επενδυτικό fund Engine No. 1.

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Σε υπογραφή 20ετούς συμφωνίας με την Microsoft προχώρησε η Chevron για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε νέο κέντρο δεδομένων στο Δυτικό Τέξας, το οποίο εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο είδος του στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η συμφωνία συνδέεται με το Project Kilby έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αναπτύσσει ο πετρελαϊκός γίγαντας με το επενδυτικό fund Engine No. 1. Η πρώτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται το 2028, ενώ η συνολική ισχύς του έργου θα αυξηθεί σταδιακά στα 2,67 γιγαβάτ. Η ποσότητα αυτή επαρκεί για την τροφοδοσία περισσότερων από 530.000 νοικοκυριών στο Τέξας.

Η Microsoft επιταχύνει τις επενδύσεις στα data centers, καθώς ανταγωνίζεται τις Alphabet και Amazon για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία, που στηρίζει εδώ και καιρό την OpenAI σχεδιάζει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ των κέντρων δεδομένων της τα επόμενα δύο χρόνια. Η συνεργασία με τη Chevron, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου της χώρας, αναμένεται να εξασφαλίσει τις μεγάλες ποσότητες αξιόπιστης ενέργειας που απαιτούνται για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας.

Συνολικά, οι ΗΠΑ αναμένεται να διπλασιάσουν τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων τους σε 77 γιγαβάτ έως το 2030, σύμφωνα με το -. Αυτό αναμένεται να ασκήσει σοβαρή πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και ήδη αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές, προκαλώντας πολιτική αντίδραση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Η Microsoft έχει θέσει ως στόχο να καλύψει το 100% της ωριαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της με αγορές ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030, αλλά τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει ή να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο, την ίδια ώρα που μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να εξασφαλίσουν επαρκή ενέργεια για να καλύψουν τις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.