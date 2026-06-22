Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Επέκταση της συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) υπέγραψαν μια δανειακή συμφωνία-πλαίσιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μια συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Θεσσαλίας.

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Το νέο δανειακό πρόγραμμα αποτελεί σημαντική επέκταση της αρχικής συμφωνίας, η οποία είχε εγκριθεί το 2021 και ήταν ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, με ολοκλήρωση το 2025, υποδεικνύοντας μια καθοριστική πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ CEB και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας. Η νέα χρηματοδότηση στοχεύει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, με έμφαση στις υποεξυπηρετούμενες αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε παραδοσιακή χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU και του προγράμματος ESF+, ενώ το νέο δάνειο καλύπτεται από εγγύηση του ταμείου InvestEU, στο πλαίσιο του προγράμματος «InvestEU Microfinance and Social Economy Finance Framework Operation». Παράλληλα, υπεγράφη συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ μέσω της πρωτοβουλίας «BRIDGE Thessaly»: Οικοδομούμε ανθεκτικότητα μέσω της συμπεριληπτικής ανάπτυξης, οικονομικής μεγέθυνσης και επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία.

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Γεώργιος Μπούκης, δήλωσε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης εστιάζει στη μικροχρηματοδότηση και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε συμβατικά χρηματοδοτικά κανάλια και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Πάνος Τουρναβίτης, δήλωσε: «Για εμάς, αυτή η συμφωνία σημαίνει διατήρηση της εγγύτητας με τους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική μας οικονομία. Με το BRIDGE Thessaly μπορούμε να συνδυάσουμε χρηματοδότηση, εκπαίδευση, επιχειρηματική συμβουλευτική και καθοδήγηση σε ένα μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης, υποστηρίζοντας σταδιακά τους νέους επιχειρηματίες. Για εμάς, αυτό αντιπροσωπεύει την συνεταιριστική τραπεζική με αξίες στην πράξη. Είμαστε περήφανοι που προχωράμε ένα ακόμη βήμα μαζί με την CEB».

Ο Διοικητής της CEB, κ. Carlo Monticelli, δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή ενισχύει τη συνεργασία μας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, καθώς προχωρούμε από την πρώτη μας συμφωνία που ολοκληρώθηκε το 2025. Χάρη στη συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Κόμβο του InvestEU, η CEB θα μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τους μικροεπιχειρηματίες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, εστιάζοντας κυρίως στις υποεξυπηρετούμενες αγροτικές κοινότητες. Ωστόσο, η σημερινή συμφωνία προβλέπει πολλά περισσότερα από τη χρηματοδότηση – υποστηρίζει πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων, δημιουργίας ευκαιριών και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης».