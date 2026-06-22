ΣΥΡΙΖΑ:-Ζητά-από-τον-Μητσοτάκη-να-«μαζέψει»-τον-Καιρίδη

«Ο κ. Καιρίδης απλώς είπε δυνατά αυτό που εφαρμόζει εφτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη: πολιτικές υπέρ της κερδοσκοπίας και όχι υπέρ του δικαιώματος στη στέγη», αναφέρει με ειρωνικό τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, ενώ χαρακτηρίζει χυδαία την επίθεση του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας προς τον Δήμαρχο Αθηναίων.

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«Δυστυχώς, όμως, για τους νέους που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, για τα ζευγάρια που δίνουν τον μισό μισθό στο ενοίκιο και για χιλιάδες οικογένειες που ασφυκτιούν, για νέους επαγγελματίες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, η στεγαστική κρίση δεν είναι δείγμα υγείας αλλά κυβερνητικής αποτυχίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για ισχυρή δημόσια στεγαστική πολιτική, ρύθμιση της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, αύξηση της κοινωνικής κατοικίας, προστασία της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης και ουσιαστική στήριξη των ενοικιαστών.

Η στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι πεδίο ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας.

Όσο για τη χυδαία επίθεση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Καιρίδης επέλεξε να επιδείξει για ακόμη μία φορά την αλαζονεία που διακρίνει τα στελέχη της ΝΔ. Άραγε ο κ. Μητσοτάκης θα αποδοκιμάσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς ή τους υιοθετεί;

Ας συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι στις δημοκρατίες οι εκλογές κερδίζονται και χάνονται. Μόνο οι καθεστωτικές λογικές αντιμετωπίζουν την εκλογική ήττα ως εξαίρεση.»



- sofokleous10.gr

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