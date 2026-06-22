Το-Ιράν-δέχτηκε-να-το-επισκεφθούν-επιθεωρητές-του-ΙΑΕΑ,-τα-Στενά-του-Ορμούζ-θα-μείνουν-ανοιχτά,-είπε-ο-Βανς

Τους ισχυρισμούς ότι οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπονόμευσαν τις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, απέρριψε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε από το Μπούργκενστοκ της Ελβετίας μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

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«Όχι, δεν έβαλαν εμπόδια στη διαδικασία», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Τραμπ, ο οποίος πέρασε το σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, είχε απειλήσει με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Ιρανό πρόεδρο να «προσέχει τι λέει» την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ο Βανς παραδέχθηκε ότι οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν μια προσωρινή διακοπή των συνομιλιών.

«Υπήρξαν κάποιες απειλές, υπήρξε λίγη γκρίνια, αλλά στο τέλος της ημέρας οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σημειώσαμε σημαντική πρόοδο», ανέφερε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει την ιρανική πλευρά πως ο Τραμπ θα απαντούσε δημόσια στις δηλώσεις της Τεχεράνης. «Αυτό που είπαμε χθες στους Ιρανούς είναι ότι όταν επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε “λεκτικά σκουπίδια”, δεν μπορείτε να περιμένετε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα απαντήσει και δεν θα αποκαταστήσει τα πραγματικά δεδομένα», δήλωσε.

«Το Ιράν δέχθηκε να το επισκεφθούν επιθεωρητές του ΙΑΕΑ»

Ο Βανς χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Κυριακής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως «μια πολύ, πολύ καλή ημέρα» διαπραγματεύσεων και παρουσίασε τέσσερις βασικές προτεραιότητες που συζητήθηκαν σε τεχνικό επίπεδο.

«Πρώτον, θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά – και παραμένουν ανοιχτά», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το Μπούργκενστοκ.

Όπως εξήγησε, καθώς τα πλοία αρχίζουν να διέρχονται ξανά από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού για επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών και για την πλήρη αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, οι διαπραγματευτές επιδίωξαν να δημιουργήσουν έναν παρόμοιο μηχανισμό αποκλιμάκωσης για την εφαρμογή της περιφερειακής εκεχειρίας, με στόχο την αποτροπή ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης, ιδιαίτερα στον Λίβανο, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε κομβικό ζήτημα των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον Βανς, το Ιράν συμφώνησε επίσης να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), εξέλιξη που χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο επίτευγμα για την αμερικανική πλευρά.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τον αμερικανικό λαό και για το πρώτο βήμα προς τη μόνιμη αποπυρηνικοποίηση ή τον οριστικό τερματισμό ενός προγράμματος πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Αυτό ακριβώς θέλαμε να πετύχουμε», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαδικασίας που θα επιτρέψει τη συνέχιση των τεχνικών διαπραγματεύσεων μετά την αποχώρηση των επικεφαλής διαπραγματευτών από την Ελβετία.

«Θέσαμε πολύ γερά θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν χτίσαμε ακόμη το σπίτι, αλλά δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι συνομιλίες για τον Λίβανο παραμένουν έργο υπό εξέλιξη»

Ο Βανς παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον νότιο Λίβανο εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

JD Vance on Lebanon: Sometimes a junior guy fires a drone that didn’t have approval from the high command. Of course, Israel has to respond to that, but we could have a more peaceful situation if Israel responds in the context of the conversation that is ongoing between… pic.twitter.com/jDq4TR2XeM — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που απειλούν να εκτροχιάσουν τη συνολική διαπραγματευτική διαδικασία.

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν πιθανότατα οι πιο ήρεμες που έχουμε δει εδώ και καιρό στον Λίβανο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ελβετία.

«Το προηγούμενο 24ωρο ήταν αρκετά καλό. Βέβαια, υπήρξαν ανταλλαγές πυρών πριν από περίπου 72 ώρες, επομένως πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ώστε η κατάσταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο στο μέλλον», πρόσθεσε.

Αναχωρεί από την Ελβετία ο Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανακοίνωσε ότι αναχωρεί από την Ελβετία μετά την ολοκλήρωση μιας ημέρας υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Όσο όμορφο κι αν είναι αυτό το μέρος, δεν μπορώ να μείνω εδώ για τις επόμενες 60 ημέρες», είπε χαριτολογώντας κατά τη διάρκεια σύντομης ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Επιστρέφω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν να εργάζονται υπό κατάλληλη εποπτεία ώστε να διασφαλίσουμε ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν σημασία για όλους», πρόσθεσε.

Ο Βανς υπογράμμισε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες σημείωσαν «πολύ σημαντική πρόοδο», παραμένοντας στο τραπέζι των συνομιλιών μέχρι μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας.