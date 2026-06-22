Το τέλος της εποχής Στάρμερ και η αρχή μιας νέας πολιτικής Ευρώπης

Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να δρομολογήσει την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία και την ηγεσία των Εργατικών έως τις 7 Ιουλίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη εναλλαγή προσώπων στην κορυφή της βρετανικής πολιτικής. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενδέχεται να καταγραφεί ως το πρώτο μεγάλο πολιτικό γεγονός ενός ευρύτερου κύματος ανακατατάξεων που αρχίζει να διαπερνά ολόκληρη την Ευρώπη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών, ο άνθρωπος που υποσχέθηκε να επαναφέρει τη σταθερότητα στη Βρετανία οδηγείται στην έξοδο υπό το βάρος μιας πρωτοφανούς εσωκομματικής αμφισβήτησης. Η εικόνα θυμίζει περισσότερο πολιτική κατάρρευση παρά ομαλή μετάβαση εξουσίας. Δεκάδες βουλευτές, υπουργοί και κομματικά στελέχη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραμονή του στην ηγεσία απειλεί πλέον την εκλογική επιβίωση του κόμματος.

Η κρίση δεν προέκυψε ξαφνικά. Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν διαρκή φθορά της κυβέρνησης. Η οικονομία παρέμενε στάσιμη, η ανάπτυξη απογοητευτική, οι δημόσιες υπηρεσίες συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και η μεταναστευτική πολιτική βρισκόταν στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Παράλληλα, η άνοδος του Reform UK και η επιστροφή ενός πιο επιθετικού πολιτικού λόγου στα βρετανικά δημόσια πράγματα περιόριζαν συνεχώς τον πολιτικό χώρο των Εργατικών.

Οι υποθέσεις που έπληξαν την κυβέρνηση

Καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό κλίμα έπαιξαν και οι αποκαλύψεις γύρω από τα οργανωμένα κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που απασχόλησαν επί χρόνια τη βρετανική κοινωνία. Οι νέες έρευνες και εκθέσεις αναζωπύρωσαν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος, των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Παρότι δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτέλεσαν τον άμεσο λόγο της αποχώρησης του Στάρμερ, είναι σαφές ότι ενίσχυσαν ένα ήδη βαρύ κλίμα αμφισβήτησης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο. Για πολλούς ψηφοφόρους, το ζήτημα εξελίχθηκε σε σύμβολο της αποτυχίας των παραδοσιακών κομμάτων να αντιμετωπίσουν δύσκολα κοινωνικά προβλήματα χωρίς ιδεολογικές παρωπίδες.

Το αποτέλεσμα ήταν η περαιτέρω ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων που προβάλλουν ατζέντα ελέγχου της μετανάστευσης, αυστηρότερης ασφάλειας και μεγαλύτερης έμφασης στην εθνική κυριαρχία.

Η αρχή ενός ευρωπαϊκού ντόμινο;

Η αποχώρηση Στάρμερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή βρίσκεται σε διαρκή αναδιάταξη.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων και της επιβράδυνσης της οικονομίας. Στη Γερμανία, η συζήτηση για την ασφάλεια, τη βιομηχανική πολιτική και το μεταναστευτικό μεταβάλλει το πολιτικό σκηνικό. Στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στην Ιταλία και σε πολλές ακόμη χώρες, κόμματα που αμφισβητούν το παραδοσιακό ευρωπαϊκό μοντέλο έχουν αποκτήσει ισχυρότερη επιρροή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πτώση ενός πρωθυπουργού που θεωρήθηκε για χρόνια η πιο χαρακτηριστική έκφραση της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς αποκτά συμβολική σημασία που ξεπερνά τα σύνορα της Βρετανίας.

Η άνοδος του Andy Burnham

Το πρόσωπο που εμφανίζεται ως επικρατέστερος διάδοχος είναι ο Andy Burnham. Η πρόσφατη εκλογική του επιτυχία λειτούργησε ως καταλύτης για τις εξελίξεις και έπεισε μεγάλο μέρος των Εργατικών ότι μπορεί να ανακτήσει ψηφοφόρους που εγκατέλειψαν το κόμμα προς άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

Σε αντίθεση με τον Στάρμερ, ο Burnham έχει χτίσει την πολιτική του εικόνα γύρω από τη βόρεια Αγγλία, τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη αναζωογόνησης της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Υποστηρίζει μεγαλύτερες επενδύσεις στις περιφέρειες, πιο ενεργό ρόλο του κράτους στις υποδομές, ενίσχυση των δημοσίων υπηρεσιών και μια πιο άμεση επικοινωνία με τα λαϊκά στρώματα που αισθάνονται εγκαταλελειμμένα από το Λονδίνο. Παράλληλα εμφανίζεται πιο πρόθυμος να συζητήσει ζητήματα ταυτότητας, ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής που οι Εργατικοί απέφευγαν επί χρόνια.

Η επόμενη ημέρα

Η διαδικασία διαδοχής αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την ανάδειξη νέου ηγέτη και νέου πρωθυπουργού μέσα στο καλοκαίρι. Οι υποστηρικτές του Burnham επιδιώκουν γρήγορη μετάβαση ώστε να αποφευχθεί μια παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας.

Εάν τελικά επιβεβαιωθεί η επικράτησή του, η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της από το δημοψήφισμα του Brexit το 2016. Το γεγονός από μόνο του αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής αστάθειας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τη χώρα.

Η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ δεν κλείνει απλώς ένα πολιτικό κεφάλαιο. Ίσως σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη Βρετανία και πιθανώς για ολόκληρη την Ευρώπη, όπου οι ψηφοφόροι δείχνουν ολοένα και λιγότερη ανοχή απέναντι στα παραδοσιακά πολιτικά μοντέλα και αναζητούν διαφορετικές απαντήσεις στα ζητήματα της οικονομίας, της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της εθνικής ταυτότητας.