Το Χρηματιστήριο «κατέκτησε» τις 2.500 μονάδες — υψηλά 17 ετών με οδηγό τις τράπεζες

Άνοδος 1,02% για τον Γενικό Δείκτη και διψήφιο άλμα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ — τζίρος περί τα 190 εκατ. ευρώ

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Αθήνα · Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβ. % Μεταβ. Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.501,13 +1,02% +25,15 FTSE Large Cap 6.366,88 +1,22% +76,70 Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.896,32 +1,69% +48,24 FTSE Financials 13.536,99 +1,68% +223,95 Αξία συναλλαγών ≈ 190 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων ≈ 125,6 εκατ. στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση)

Η εικόνα της συνεδρίασης

Σε ιστορική συνεδρίαση εξελίχθηκε η Δευτέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε και έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων — επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009. Ο βασικός δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.501,13 μονάδες, με κέρδη 25,15 μονάδων ή 1,02%, χτίζοντας πάνω στο ισχυρό ανοδικό σερί των τελευταίων εβδομάδων.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε εκ νέου ο τραπεζικός κλάδος. Ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά 1,69% στις 2.896,32 μονάδες και ο δείκτης FTSE Financials σημείωσε άνοδο 1,68%, ενώ ο FTSE Large Cap πρόσθεσε 1,22% στις 6.366,88 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε περί τα 190 εκατ. ευρώ — εκ των οποίων τα 125,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση — σε μια ομαλοποίηση του τζίρου μετά τις υπερυψηλές ροές της προηγούμενης εβδομάδας, που είχαν τροφοδοτηθεί από τις εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των διεθνών δεικτών.

Με βάση το ενδοσυνεδριακό γράφημα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε εύρος περίπου 2.493 με 2.510 μονάδων, με τα υψηλά της ημέρας να καταγράφονται στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασης. (Σημείωση: το ενδοσυνεδριακό εύρος προκύπτει από ανάγνωση του διαγράμματος και χρήζει επιβεβαίωσης από τα επίσημα στοιχεία.)

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν αναμφισβήτητα η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 7,72% στα 5,72 ευρώ — και μάλιστα σε ημέρα αποκοπής μερίσματος, στοιχείο που καθιστά την άνοδο ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς υπερκάλυψε με άνεση τη μηχανική προσαρμογή της τιμής. Η μετοχή συνεχίζει να αντιδρά θετικά στη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα 455 εκατ. ευρώ έως το 2030· η έκτακτη γενική συνέλευση έχει οριστεί για τις 9 Ιουλίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ολόκληρος ο όμιλος Βιοχάλκο, με τη μητρική Βιοχάλκο να ενισχύεται κατά 4,53% και τη Cenergy κατά 2,44%.

Στις τράπεζες, η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 2,34%, ακολουθούμενη από την Εθνική (+2,19%), την Πειραιώς (+1,65%) και την Alpha Bank (+1,27%), δίνοντας στον κλάδο τον ρόλο της ατμομηχανής. Από τα υπόλοιπα blue chips, η Aktor σημείωσε νέα υψηλά με κέρδη 3,33%, ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης η Helleniq Energy (+2,23%), η Motor Oil (+1,84%), η ΔΕΗ (+1,57%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,54%). Πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα της Metlen, με οριακά κέρδη 0,91%, υπολειπόμενη του ευρύτερου ράλι.

Στον αντίποδα, κατοχύρωση κερδών δέχθηκε ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (-1,80%), έπειτα από το πρόσφατο σερί ιστορικών υψηλών που πυροδότησε η ολοκληρωμένη αύξηση κεφαλαίου του. Πιέσεις κατέγραψαν επίσης ο ΟΤΕ (-1,66%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,11%), η τελευταία μετά τα υψηλά 18 ετών στα οποία είχε σκαρφαλώσει. Αξιοσημείωτη ήταν η υποχώρηση της CrediaBank (-1,44%), παρά την ένταξή της στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση μέσω της σημερινής αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE/Χ.Α. — με τις νέες μετοχές να ξεκινούν διαπραγμάτευση από τις 24 Ιουνίου. Στους χαμηλούς τόνους και η Allwyn (-1,30%).

Κύριοι κερδισμένοι και χαμένοι της συνεδρίασης

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΕΛΧΑ) 5,72 +7,72% 875 χιλ. Βιοχάλκο (ΒΙΟ) 21,90 +4,53% 221 χιλ. Aktor (AKTR) 12,40 +3,33% 403 χιλ. Cenergy (CENER) 26,08 +2,44% 165 χιλ. Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,338 +2,34% 2,89 εκατ. Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) 10,98 +2,23% 216 χιλ. Εθνική (ΕΤΕ) 15,845 +2,19% 944 χιλ. Motor Oil (MOH) 38,70 +1,84% 82.902 ΑΔΜΗΕ Συμμ. (ΑΔΜΗΕ) 4,63 -1,80% 1,64 εκατ. ΟΤΕ (OTE) 18,94 -1,66% 235 χιλ. CrediaBank (CREDIA) 1,232 -1,44% 2,05 εκατ. Allwyn (ALWN) 13,62 -1,30% 554 χιλ. ΕΥΔΑΠ 10,66 -1,11% 69.433 Bally’s Intralot (BYLOT) 1,20 -0,66% 2,34 εκατ. Lamda (ΛΑΜΔΑ) 6,875 -0,65% 224 χιλ. Bank of Cyprus (BOCHGR) 9,99 -0,10% 198 χιλ.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η υπέρβαση και —κυρίως— το κλείσιμο πάνω από τις 2.500 μονάδες αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πρόκειται για επίπεδα που ο Γενικός Δείκτης είχε να επισκεφθεί από το 2009. Το ψυχολογικό αυτό όριο, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως αντίσταση, αναμένεται πλέον να μετατραπεί σε ζώνη στήριξης σε ενδεχόμενες υποχωρήσεις.

Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα ανοδική: ο δείκτης κινείται για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανοδικά και διευρύνει τα φετινά του κέρδη σε επίπεδα κοντά στο +18% (κατ’ εκτίμηση, με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας στο +16,75% και τη σημερινή άνοδο). Ως πρώτη στήριξη προβάλλει πλέον η περιοχή των 2.485-2.490 μονάδων και, σε μια βαθύτερη διόρθωση, η ζώνη των 2.460-2.470 μονάδων. Στην ανοδική κατεύθυνση, η διατήρηση πάνω από τις 2.500 μονάδες ανοίγει τον δρόμο για αναζήτηση νέων πολυετών υψηλών.

Οι ταλαντωτές ορμής εμφανίζονται, με βάση την εικόνα του διαγράμματος, σε σχετικά υψηλά —πιθανώς υπεραγορασμένα— επίπεδα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο δείκτης «τρέχει» με γρήγορο ρυθμό και ενδέχεται κάποια στιγμή να χρειαστεί περίοδο εκτόνωσης. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ενδείξεις (RSI/MACD) προκύπτουν από ανάγνωση του γραφήματος και χρήζουν επιβεβαίωσης από τα επίσημα τεχνικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός ανοδικής τάσης, ισχυρού εβδομαδιαίου τζίρου και έντονης εταιρικής δραστηριότητας —με σειρά αυξήσεων κεφαλαίου να βρίσκονται σε εξέλιξη— συντηρεί το θετικό momentum και προσδίδει βάθος στην άνοδο.

Διεθνές φόντο

Η εγχώρια άνοδος συντελέστηκε σε ένα διεθνές σκηνικό με επιφυλακτικότητα. Στην Ευρώπη επικράτησαν μεικτές, σταθεροποιητικές τάσεις, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κινείται οριακά γύρω από το μηδέν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν και αναζητούσαν ενδείξεις για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου, αν και υποχωρημένες από τα πρόσφατα υψηλά τους χάρη στην αποκλιμάκωση της κρίσης, παραμένουν ευμετάβλητες και ευαίσθητες σε κάθε γεωπολιτική είδηση.

Στη Wall Street, οι συναλλαγές επαναλειτούργησαν τη Δευτέρα μετά την αργία του Juneteenth, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, αλλά υπό την επίδραση της αυστηρότερης ρητορικής της Fed. Η πρώτη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5%-3,75%, ωστόσο το αναθεωρημένο dot plot ανέβασε τη διάμεση εκτίμηση για το τέλος του 2026 στο 3,8% (από 3,4% τον Μάρτιο), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας αύξησης εντός του έτους. Ο Γουόρς απέφυγε να δώσει μελλοντική καθοδήγηση, με αρκετούς αναλυτές να χαρακτηρίζουν τη συνεδρίαση «σαφώς γερακίσια».

Παρά αυτό το λιγότερο φιλικό μακροοικονομικό περιβάλλον, η ελληνική αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη αυτόνομη δυναμική, στηριζόμενη και σε δομικούς καταλύτες: την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον δείκτη STOXX (με ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2026) και την πορεία προς αναταξινόμηση από την MSCI, εξελίξεις που αναμένεται να ενεργοποιήσουν εισροές παθητικών κεφαλαίων. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Γνώμες ειδικών

Η Beta Securities επισημαίνει ότι τα νέα πολυετή υψηλά του Γενικού Δείκτη συνοδεύονται από έντονη κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων —με τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου να ξεχωρίζουν— μια εξέλιξη που κρίνεται ενθαρρυντική και εποικοδομητική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Από τεχνικής σκοπιάς, η χρηματιστηριακή τοποθετεί τη ζώνη των 2.460-2.470 μονάδων ως κρίσιμη στήριξη, με τις 2.500 μονάδες να αποτελούν το επόμενο ισχυρό ψυχολογικό όριο.

Σε ό,τι αφορά τις αναθεωρήσεις δεικτών, η Eurobank Equities σημειώνει ότι η εξαμηνιαία αναπροσαρμογή της σειράς FTSE/ATHEX έφερε την ένταξη της CrediaBank στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, στη θέση της Σαράντης, ανακατατάξεις που τροφοδότησαν μέρος της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

Στο διεθνές σκέλος, αναλυτές της Bank of America χαρακτήρισαν «σαφώς επιθετική» τη συνεδρίαση της Fed, υπογραμμίζοντας ότι εννέα μέλη της προβλέπουν πλέον αύξηση επιτοκίων εντός του 2026 και ότι οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό αναθεωρήθηκαν αισθητά προς τα πάνω. Στο ίδιο πνεύμα, η Goldman Sachs αναθεώρησε επί τα χείρω τον στόχο της για τον χρυσό, ενσωματώνοντας στις προβλέψεις της το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.