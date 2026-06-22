«Τρέχει»-placement-για-6-εκατ.-μετοχές-cenergy

Placement για συνολικά 6 εκατ. μετοχές της Cenergy που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται.

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Placement για συνολικά 6 εκατ. μετοχές της Cenergy που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με bookrunners τις Goldman Sachs, Bank of America και Piraeus Securities.

Η θυγατρική του ομίλου Viohalco φαίνεται να εκμεταλλεύεται το ζωηρό ενδιαφέρον που υπάρχει τόσο για την ίδια, όσο για την ElvalHalcor που κινείται σε ρυθμούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διευρύνει τη μετοχική της βάση.

Παράλληλα, η πλεονάζουσα ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα λειτουργεί υποστηρικτικά για τέτοιου είδους κινήσεις.