Τσουκαλάς:-Στο-ζήτημα-του-ιδιωτικού-χρέους-δεν-μπορείς-να-είσαι-και-με-τον-αστυφύλακα-και-με-τον-χωροφύλακα

«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και funds, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα», είπε στον Alpha Radio 98.9 ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, για οριστική λύση στα κόκκινα δάνεια μέσω της δημιουργίας ειδικού φορέα.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «η πρόταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Στο δημοσίευμα της “Εφημερίδας των Συντακτών” αναφέρεται, με παραπομπή στον πρόεδρο του κόμματος, ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και funds. Γιατί όμως θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν τα funds; Όπως γνωρίζετε, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς, τα οποία προϋπολογίζουν ότι θα τα πάρουν από πλειστηριασμούς. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και funds, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Εδώ υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μία συγκεκριμένη λύση. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Για αυτό προτείνουμε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των funds, όπως φαίνεται να αναφέρεται στο δημοσίευμα . Αυτό είναι θέση που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της Αριστεράς να έχει παρόμοια θέση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς προσδιόρισε τις ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ επί της πρότασης, αναφέροντας ότι «όπως διάβασα το πρόγραμμα, λέει ότι θα αφορά 12.000 νοικοκυριά με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ποια θα είναι αυτά; Λέει επίσης ότι τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα funds θα περάσουν στον νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα funds, σε μη υποχρεωτική βάση. Τα funds όμως για ποιον λόγο να δώσουν το ακίνητο, αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει; Σήμερα μπορούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν τα ίδια μέσω εταιρειών κοινών συμφερόντων και να κερδίσουν και από αυτό. Αυτά ακριβώς κάνει και η κυβέρνηση, και επειδή τα κάνει σε μη υποχρεωτική βάση, γι’ αυτό αποτυγχάνουν».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, σημειώνοντας ότι «εμείς λέμε κάτι απλό, και περιμέναμε να συμφωνεί ένα κόμμα της Αριστεράς: επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010, δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί, με υποχρέωση, όχι προαιρετική, ενημέρωσης του δανειολήπτη για το τίμημα ώστε να μπορεί να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή, περιορισμός στις ενιαίες εγγυήσεις, υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός μηχανισμός για όλους τους πιστωτές, ποινές στα funds και τους servicers όταν είναι σε υπερημερία, και ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν προχωρούν σε έκδοση διαταγής πληρωμής ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή του κ. Πιερρακάκη. Χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασής της δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των άκρως κερδοσκοπικών συμφερόντων των funds και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών, όπως προτείνει το κόμμα ΕΛΑΣ. Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση».

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