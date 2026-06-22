ΥΠΕΞ:-«Εκφράζουμε-τη-δυσαρέσκειά-μας»-για-την-απαγόρευση-εισόδου-στο-Ισραήλ-σε-Έλληνες-πολίτες

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

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«Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές», προσθέτει.

- sofokleous10.gr

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