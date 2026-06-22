Dotsoft: Το ποσοστό του Αθ. Κουλουτμπάνη ανήλθε στο 8,49%

Η εταιρεία με την ονομασία «DOTSOFT» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια του άρθρου 16 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 05.06.2026:

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• Ο κ. Αθανάσιος Κουλουτμπάνης κατέχει συνολικά 265.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,493%, υπερβαίνοντας το όριο του 5%.

• Ο κ. Ιωάννης Χατζηκώστας κατέχει συνολικά 18.543 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,594%, υποχωρώντας κάτω από το όριο του 5%.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Growth.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε μεταβολή που απαιτεί γνωστοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.