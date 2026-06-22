FutuReady Greece: Μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη μέσω της συνεργασίας Παπαστράτος και ΟΠΑ

Η Παπαστράτος και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ανακοίνωσαν σήμερα τη στρατηγική τους συνεργασία στο πλαίσιο της σημαντικής πρωτοβουλίας της Παπαστράτος, FutuReady Greece, η οποία σηματοδοτεί την αρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας που επενδύει στα προσόντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς. Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, δημοσιογράφων και στελεχών της εταιρείας.

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Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Παπαστράτος και του Τμήματος ΔΕΤ του ΟΠΑ αποτελεί ένα από τα πρώτα καθοριστικά βήματα του FutuReady Greece, που ανακοινώθηκε κατά τον εορτασμό των 95 χρόνων παρουσίας της Παπαστράτος στην Ελλάδα, με ορίζοντα τα 100 χρόνια της.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μέσω του FutuReady Greece, η Παπαστράτος συνεχίζει να επενδύει στους νέους, προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης, με σκοπό να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που φέρνει το μέλλον της εργασίας.

Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ίδρυμα αυτό έχει μακρά παράδοση στην οικονομία, τη διοίκηση, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση επιστημόνων και στελεχών που προάγουν την ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Παπαστράτος στοχεύει να υποστηρίξει ουσιαστικά τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, βοηθώντας τους να μεταφέρουν τη γνώση στην πράξη.

Ανάμεσα στους στόχους του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η χορήγηση 50 υποτροφιών τα επόμενα 5 χρόνια σε φοιτητές από την περιφέρεια που θα συμμετάσχουν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ξεκινώντας από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται έως και 4 χρόνια, με συνολική αξία 26 χιλιάδες ευρώ ανά υποτρόφο, και η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με βάση γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, καθώς και την ακαδημαϊκή τους επίδοση, η οποία θα αξιολογείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Επιπλέον, το Μνημόνιο προγραμματίζει ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, περιλαμβάνοντας τη σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Παπαστράτος (FutuReady Internship Program) και αποφοίτων του Τμήματος με το διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης νέων ταλέντων (Graduates Program).

Παράλληλα, θα υπάρξουν αλληλεπιδράσεις του στελεχειακού δυναμικού της Παπαστράτος με τους φοιτητές, μέσω διαλέξεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο μέσω κοινών ερευνών και μελετών, εστιάζοντας σε τομείς όπως η τεχνολογική πρόοδος, οι δεξιότητες και οι προκλήσεις της νέας γενιάς.

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δήλωσε: «Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος είναι ένα σημαντικό παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, προς όφελος των φοιτητών και των νέων ανθρώπων που προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το ΟΠΑ είναι ένα από τα πιο εξωστρεφή και δυναμικά πανεπιστήμια της χώρας, με ισχυρή διεθνή παρουσία καινοτόμα προγράμματα σπουδών και σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις. Η συνεχής του πρόοδος αποδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου όταν επενδύουμε στη γνώση, στην ποιότητα και στην εξωστρέφεια.

Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος, με τις 50 υποτροφίες, προγράμματα καθοδήγησης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, είναι μια σημαντική επένδυση στους νέους και αναγνωρίζει την προσπάθεια των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Η Πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει τη φοιτητική κοινότητα και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 2019, η χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος έχει αυξηθεί από 42 σε 90 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι υποτροφίες, η πρακτική άσκηση και οι δράσεις φοιτητικής μέριμνας. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί με πάνω από 3 εκατ. ευρώ δύο νέα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και τις ευκαιρίες για τους φοιτητές του.

Στόχος μας είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, ασφαλές, διεθνώς ανταγωνιστικό και ανοιχτό σε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές. Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασίες»

Ο Βασίλης Βασδέκης, Πρύτανης του ΟΠΑ, σημείωσε: «Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με ακαδημαϊκό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Για το ΟΠΑ, η εξωστρέφεια και η σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας είναι κομβικής σημασίας. Αυτή η συνεργασία υπηρετεί την φιλοσοφία αυτή, συνδυάζοντας την υποστήριξη των φοιτητών με την παροχή ευκαιριών επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης.

Η χορήγηση 50 υποτροφιών στα επόμενα πέντε χρόνια σε φοιτητές από την περιφέρεια προάγει τις ίσες ευκαιρίες, ενισχύει την αριστεία και συμβάλλει στην κοινωνική κινητικότητα. Οι δράσεις πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής ανάπτυξης και κοινών ερευνών δημιουργούν γέφυρες μεταξύ πανεπιστημιακής γνώσης και πράξης.

Ευχαριστούμε την Παπαστράτος για την εμπιστοσύνη της και τη συμβολή της σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία θα προσφέρει σημαντική αξία στους φοιτητές μας, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία στο σύνολό της.»

Η Τίνα Δάβου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Παπαστράτος, τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με το ΟΠΑ, δηλώνοντας: «Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θεμελιώνουμε σήμερα με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου, είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Όχι μόνο διότι ενώνουμε δυνάμεις με ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με μακρά παράδοση στη σύνδεση της γνώσης με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και γιατί ξεκινάμε την εφαρμογή της πρωτοβουλίας FutuReady Greece, την οποία μόλις ανακοινώσαμε.

Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τους νέους που σπουδάζουν και προετοιμάζονται για το μέλλον. Μέσω της πρωτοβουλίας FutuReady Greece, που αποτελεί παρακαταθήκη για τα 100 χρόνια της Παπαστράτος και για τη χώρα, διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε η νέα γενιά να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και εμείς να παραμείνουμε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία, επενδύοντας στους ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.