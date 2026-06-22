Interwood Ξυλεμπορία: Χρονοδιάγραμμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 22η Ιουνίου 2026 θα είναι διαθέσιμο το έγγραφο που έχει συνταχθεί από την Εταιρεία (το «Έγγραφο») σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 (ο «Κανονισμός»), για τον σκοπό

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(α) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens («Euronext Athens» και «Εισαγωγή» αντίστοιχα) έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,10 η καθεμία («Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιείται εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών («Αύξηση»), και

(β) της δημόσιας προσφοράς έως 12.000.000 Νέων Μετοχών («Δημόσια Προσφορά»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) Μετόχων της, με τιμή διάθεσης €0,25 ανά Νέα Μετοχή («Τιμή Διάθεσης»).

Η Αύξηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 08.06.2026 («Δ.Σ.»), με την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας της 16.07.2021 και την απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της 23.07.2021, το Δ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,10 η καθεμία, εκ των οποίων

(α) 8.000.000 Νέες Μετοχές θα καλυφθούν από την εταιρεία «Cincino Limited» μέσω εισφοράς 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (συνολικής ονομαστικής αξίας €2.000.000), έκδοσης της Εταιρείας («Ομολογίες»), σύμφωνα με την αξία που προκύπτει από την αποτίμηση των Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, στην Τιμή Διάθεσης και

(β) οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές, ήτοι έως 12.000.000 Νέες Μετοχές διατίθενται με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας (έκαστος «Μέτοχος» και από κοινού «Μέτοχοι»), με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ή προνομιούχα μετοχή που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»).

Επιπλέον, αποφασίστηκε να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που ενδεχομένως μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντος αυτού.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στο Έγγραφο.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αύξησης και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens είναι το εξής:

22.07.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού μέσω του Η.Δ.Τ. του Euronext Athens και στον ιστότοπο της Εταιρείας.