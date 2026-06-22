mε-μεικτά-πρόσημα-έκλεισε-η-συνεδρίαση-στη-wall-street

Mε μεικτά πρόσημα έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street, καθώς προσπάθησε να αξιολογήσει τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με το Ιράν και περίμενε τη δημοσίευση στοιχείων για τον πληθωρισμό που παρακολουθεί στενά η Φέντεραλ Ριζέρβ.

Ο S&P 500 έχασε έδαφος υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών. Υποχώρησε κατά 0,37% στις 7.472,79 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,32% και έκλεισε στις 26.166,60 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 148,01 μονάδες, ή 0,29%, με επικεφαλής την άνοδο σχεδόν 4% της Caterpillar.

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Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν 5%, λόγω ανησυχιών για αποχωρήσεις ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Amazon και η Meta Platforms έχασαν 4,8% και 2,3% αντίστοιχα, ενώ οι μετοχές της Microsoft επίσης υποχώρησαν 3%.

Η SpaceX ήταν επίσης από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Η μετοχή υποχώρησε 16%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση.

Ωστόσο, η Micron Technology ήταν από τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 7%. Η κίνηση αυτή λαμβάνει χώρα πριν από την τριμηνιαία ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας, την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Κέρδη σημείωσαν επίσης και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, με την Advanced Micro Devices να ανεβαίνει πάνω από 2% και την Intel να προσθέτει 5%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent γύρισαν σε αρνητικό έδαφος τη Δευτέρα, αφού οι μεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες. Οι τιμές του πετρελαίου αργότερα διαπραγματεύονταν κοντά στα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση ιρανικού πετρελαίου για 60 ημέρες.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent για τον Αύγουστο υποχώρησε κατά 3,31% και έκλεισε στα 77,90 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate για τον Ιούλιο έκλεισαν με πτώση 2,32% στα 74,82 δολάρια.

Ένα βασικό τεστ για την αγορά αυτή την εβδομάδα θα είναι η ανακοίνωση των στοιχείων για το δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed, την Πέμπτη. Ακόμη και αν εξαιρεθούν τα ευμετάβλητα τρόφιμα και ενέργεια, ο δομικός PCE αναμένεται να αυξηθεί σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet.

Μετά την «γερακίσια» συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων μετατοπίστηκαν νωρίτερα, ακόμη και για τον Οκτώβριο. Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον έντονα σε κάθε ένδειξη πληθωρισμού που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ίσως ξεκινήσει σύντομα αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά την πρόσφατη πίεση στις μετοχές, ο Tομ Χέινλιν, στρατηγικός επενδύσεων της US Bank Asset Management Group, εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ιδιαίτερα για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

«Αν δεις ποιος έχει τα περισσότερα μέσα και τη μεγαλύτερη διαφάνεια και κερδοφορία, εξακολουθούν να είναι οι ΗΠΑ προς το παρόν, δεδομένου ότι δεν έχουμε φτάσει σε ολοκλήρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι οι ροές πετρελαίου δεν έχουν πλήρως επανέλθει και δεδομένου ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν τις δικές τους ενεργειακές προμήθειες».

«Όσο οι καταναλωτές βγάζουν χρήματα και αισθάνονται σιγουριά για τις δουλειές τους ώστε να ξοδεύουν, και όσο οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση και επεκτείνονται, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα αρκετά καλό περιβάλλον», πρόσθεσε.