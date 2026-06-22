Mega deal στη φαρμακοβιομηχανία: Η AbbVie εξαγοράζει την Apogee Therapeutics έναντι 10,9 δισ. δολ.

Στην εξαγορά της Apogee Therapeutics έναντι 10,9 δισ. δολ. προχώρησε η AbbVie Inc, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της τα τελευταία χρόνια, με στόχο να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο αντιφλεγμονωδών φαρμάκων της.

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Στην εξαγορά της Apogee Therapeutics έναντι 10,9 δισ. δολ. προχώρησε η AbbVie Inc, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της τα τελευταία χρόνια, με στόχο να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο αντιφλεγμονωδών φαρμάκων της εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Η συμφωνία παρέχει στην AbbVie πρόσβαση στο κορυφαίο υποψήφιο φάρμακο της Apogee, το zumilokibart, μια πειραματική θεραπεία που στοχεύει σε μια σειρά φλεγμονωδών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας και του άσθματος.

Η εξαγορά θα προσφέρει στην AbbVie το μέγεθος, την κλίμακα και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις πιο σύνθετες ασθένειες στην ανοσολογία, όπως ανέφερε ο φαρμακευτικός κολοσσός την Δευτέρα.

Η συμφωνία η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μετρητά, αντανακλά ένα premium περίπου 49% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Apogee στα 90,38 δολάρια την Πέμπτη, καθώς η Wall Street παρέμεινε κλειστή την Παρασκευή λόγω της αργίας Juneteenth.

Η AbbVie, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, αντιμετωπίζει νέους αντιπάλους για το Skyrizi, ένα φάρμακο για την ψωρίαση που διαδέχθηκε το Humira ως το μεγαλύτερο κερδοφόρο φάρμακο της. Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία αγόρασε την Allergan, την εταιρεία παρασκευής του αντιρυτιδικού φαρμάκου Botox, για 63 δισ. δολ. πριν από περίπου έξι χρόνια.

Η μετοχή της AbbVie ενισχύεται 1,3% προσυνεδριακά την Δευτέρα, ενώ κερδίζει σχεδόν 17% το τελευταίο έτος μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης. Οι μετοχές της Apogee έχουν αυξηθεί κατά 115% την ίδια περίοδο.

Η Blackstone Inc. παρείχε έως και 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση στην Apogee τον Μάιο για να τη βοηθήσει να προωθήσει το σκεύασμα zumilokibart σε αντάλλαγμα για δικαιώματα από μελλοντικές πωλήσεις.