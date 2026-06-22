PeopleCert: Παγκόσμιες πιστοποιήσεις για 130 μαθητές από την Πόλη και την Ίμβρο

Η τελετή αποφοίτησης των μαθητών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025–2026» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα της Μαρασλείου Σχολής στην Πόλη.

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Αυτή η σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, που υλοποιείται από την PeopleCert σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.), στοχεύει στην παροχή πολύτιμων γνώσεων και νέων ευκαιριών για το μέλλον στους μαθητές της Ομογένειας.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2025–2026, πάνω από 130 μαθητές από τα ομογενειακά σχολεία της Πόλης και της Ίμβρου συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρακολουθώντας περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας.

Οι μαθητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους έλαβαν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις LanguageCert, οι οποίες επιβεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αναγνωρίζονται σε πάνω από 3.000 πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς παγκοσμίως.

Επιπλέον, οι πιστοποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται σε περισσότερες από 100 χώρες, αποτελώντας σημαντικό εφόδιο για σπουδές, επαγγελματική ανάπτυξη και διεθνείς σταδιοδρομίες, διευρύνοντας τους ορίζοντες των μαθητών της Ομογένειας.

Οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πιστοποιητικά LanguageCert από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, δήλωσε: «Η παρουσία νέων παιδιών στις σχολικές αίθουσες και η ανανέωση της ελπίδας είναι η πιο σαφής απόδειξη του έργου που επιτελείται σήμερα για την Ομογένεια».

«Η νέα γενιά είναι το μέλλον της Ομογένειας στην Πόλη και την Ίμβρο. Πάνω σε αυτή την πεποίθηση έχει δημιουργηθεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Παιδείας, επενδύοντας στους μαθητές μας με γνώσεις, σύγχρονες δεξιότητες και εφόδια που θα τους επιτρέψουν να σταθούν με αυτοπεποίθηση σε ένα διεθνές περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση με τις ρίζες, τη γλώσσα και την ταυτότητά τους», πρόσθεσε.

Η ελληνική γλώσσα στο επίκεντρο της επόμενης φάσης

Η εμπειρία από την πρώτη χρονιά του προγράμματος ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας για το μέλλον της Ομογένειας. «Η διατήρηση και ενίσχυση της γλωσσικής μας κληρονομιάς είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις και προτεραιότητες για το μέλλον της Ρωμιοσύνης», παρατήρησε ο κ. Νικολαΐδης.

Οι κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες για την Ομογένεια, με την καθημερινή επαφή πολλών παιδιών με την ελληνική γλώσσα να είναι περιορισμένη.

Αυτή η πραγματικότητα τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ελληνομάθειας, προκειμένου να διατηρηθεί η ταυτότητα, η γλώσσα και η πολιτιστική συνέχεια της Ρωμιοσύνης.

Αυτή η διαπίστωση ήταν ένας από τους κύριους λόγους που ώθησαν την PeopleCert να επεκτείνει το πρόγραμμα με δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Στην επόμενη φάση, σχεδιάζεται η ανάπτυξη προγραμμάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), ώστε οι μαθητές να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για την Ίμβρο, προγραμματίζεται επίσης η εισαγωγή μαθημάτων τουρκικής γλώσσας. Όπως τόνισε ο κ. Νικολαΐδης, «η γνώση και των δύο γλωσσών ενισχύει τις προοπτικές των νέων και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας».

«Η Παιδεία και η γλώσσα μπορούν να δημιουργήσουν γέφυρες εκεί όπου άλλοι βλέπουν σύνορα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της PeopleCert.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του ΣΥ.Ρ.Κ.Ι. Γιώργος Παπαλιάρης, ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Δουκίδης, καθώς και διευθυντές ομογενειακών σχολείων, ανέφεραν το έργο που γίνεται στις σχολικές αίθουσες και τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τη διατήρηση της παιδείας, γλώσσας και ταυτότητας της Ομογένειας.

Επιπλέον, τόνισαν ότι η πρωτοβουλία της PeopleCert είναι μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά και ένα σημαντικό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.

Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG), υπό την ηγεσία της Ελένης Νικολαΐδου, η PeopleCert αναπτύσσει πολλές δράσεις στην Πόλη, συμπεριλαμβανομένης της Αναβίωσης της Ακουστικής της Αγίας Σοφίας στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπαλίνου και άλλων πρωτοβουλιών που επενδύουν στην Παιδεία και τη νέα γενιά της Ομογένειας.

Η πρώτη τελετή αποφοίτησης στην Ίμβρο

Η πρώτη τελετή αποφοίτησης των μαθητών στην Ίμβρο έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου, παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος επισκέφθηκε τη γενέτειρά του λόγω των εορτασμών για τα Ονομαστήριά του.

Οι μαθητές του νησιού που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα παρέλαβαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά LanguageCert από τον Παναγιώτατο.

Η απονομή αυτή στην Ίμβρο αποτέλεσε την πρώτη από τις δύο τελετές αποφοίτησης του προγράμματος, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της παιδείας ως θεμέλιο συνέχειας και προοπτικής για τη Ρωμιοσύνη.

Επιπλέον, η PeopleCert στήριξε τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο νησί στο πλαίσιο των εορτασμών για τα Ονομαστήρια της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η εκδήλωση, με συμμετοχή της Στεφανίας Ρίζου και των Trio Musicanti, ήταν μια από τις ξεχωριστές στιγμές των φετινών εορτασμών, φέρνοντας κοντά κατοίκους και επισκέπτες της Ίμβρου μέσω της μουσικής.

Στον Αθανάσιο Μαρτίνο το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης στη Μαράσλειο, απονεμήθηκε και το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026 στον Εντιμολογιώτατο Άρχοντα Έξαρχο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και Ιδρυτή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, Αθανάσιο Μαρτίνο.

Το Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος», το οποίο θεσπίστηκε από την PeopleCert με την ευγενική άδεια και ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη, απονέμεται σε άτομα που έχουν υπηρετήσει ανιδιοτελώς τη Ρωμιοσύνη και έχουν συμβάλει στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της Παιδείας και των θεσμών της Ομογένειας.

Η βράβευση του Αθανάσιου Μαρτίνου αναγνωρίζει την προσφορά του στην Ομογένεια. Μέσω της διαρκούς στήριξής του σε εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά και κοινοτικά ιδρύματα, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και αναβάθμιση ιστορικών θεσμών της Ρωμιοσύνης.

Κατά την ομιλία του, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανέφερε την πολύχρονη προσφορά του βραβευθέντος, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την αναβίωση και ενίσχυση θεσμών που σχετίζονται με την ιστορία, την παιδεία και την πνευματική ζωή της Ομογένειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σημειώνοντας ότι σχεδόν 130 χρόνια μετά την ανέγερση του εμβληματικού συγκροτήματος, η Σχολή θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένη, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του ζεύγους Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενος στον κ. Μαρτίνο, τόνισε ότι «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό», επισημαίνοντας ότι η προσφορά του είναι ζωντανή έκφραση αλληλεγγύης, πίστης και έμπρακτης αγάπης προς τη Ρωμιοσύνη.

«Η Μεγάλη Εκκλησία και η Ρωμιοσύνη της Πόλης οφείλουν βαθειά ευγνωμοσύνη» προς τον Αθανάσιο Μαρτίνο για την ανεκτίμητη προσφορά του, η οποία συνιστά παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο κ. Νικολαΐδης χαρακτήρισε τον Αθανάσιο Μαρτίνο ως έναν σύγχρονο εθνικό ευεργέτη, έναν άνθρωπο που συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ευεργετών του Γένους, όπως ο Ζάππας και ο Ζωγράφος. Η αξία της προσφοράς του, όπως σημείωσε, δεν έγκειται μόνο στα έργα που αποκαταστάθηκαν, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι διατηρεί ζωντανούς θεσμούς που συνεχίζουν να εμπνέουν και να υπηρετούν τη Ρωμιοσύνη.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Αθανάσιος Μαρτίνος εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την τιμητική αυτή διάκριση, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Παιδείας και των θεσμών της Ρωμιοσύνης είναι ευθύνη προς τις επόμενες γενιές.