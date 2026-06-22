Vodafone: Αναβαθμίζει 290.000 συνδέσεις σε δίκτυο οπτικών ινών χωρίς επιπλέον κόστος

Η Vodafone στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας συνδεσιμότητας για τους πελάτες της και συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας για τη μετάβαση από το χαλκό στην οπτική ίνα. Για το λόγο αυτό, προσφέρει την αναβάθμιση των συνδέσεων ADSL και FTTC σε δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε 290.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να αλλάζει η τελική τιμή στον λογαριασμό τους.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οικιακοί πελάτες της Vodafone που έχουν σήμερα συνδέσεις ADSL ή VDSL σε περιοχές με διαθέσιμο δίκτυο FTTH, θα μπορούν να αναβαθμίσουν τη σύνδεσή τους σε Vodafone Full Fiber 100.

Επιπλέον, η ίδια επιλογή αναβάθμισης θα είναι διαθέσιμη και για ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και επιχειρήσεις που είναι πελάτες Vodafone Business.

Η μετάβαση σε 100% οπτική ίνα θα εξασφαλίσει υψηλή αξιοπιστία, μεγαλύτερη σταθερότητα στη σύνδεση και εγγυημένες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο, καλύπτοντας κάθε ανάγκη επικοινωνίας, ψυχαγωγίας ή εργασίας.

Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε δίκτυα νέας γενιάς, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €0,25 δισ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιώνοντας την κάλυψη και τις επιδόσεις στην σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Σήμερα, η κάλυψη FTTH αφορά πάνω από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις.