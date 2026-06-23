Αισιοδοξία, αλλά και μεγάλες προκλήσεις: Ο μακρύς δρόμος για τη συμφωνία μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία

Το πρωινό της Δευτέρας, κι ενώ είχε ολοκληρωθεί η πρώτη – ολονύκτια – συνεδρίαση των νέων συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, οι οποίες αποσκοπούν στη μετατροπή της προσωρινής εκεχειρίας σε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, το κλίμα φαινόταν εξίσου θερμό με το κύμα καύσωνα που πλήττει αυτές τις ημέρες (και ) την Ελβετία.

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Οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ δήλωσαν ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και οι Ιρανοί συνομιλητές του σημείωσαν «ενθαρρυντική πρόοδο» προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι ελβετικές αρχές χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα των συνομιλιών «εποικοδομητικό».

🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026

Ωστόσο, οι πληροφορίες που διέρρευσαν από τις κλειστές διαπραγματεύσεις στο πολυτελές θέρετρο Μπούργκενστοκ, στις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης, υποδηλώνουν ότι οι συζητήσεις των επόμενων δύο μηνών ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολες και ότι η πορεία προς μια συμφωνία μπορεί να εξελιχθεί με καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα.

Η αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας και η επιστροφή στο τραπέζι

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αποχώρησε την Κυριακή από τις συνομιλίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απειλούσε με επανέναρξη αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Τελικά, η αντιπροσωπεία επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πιο σημαντικά, ωστόσο, θεωρούνται τα ζητήματα που κυριάρχησαν στις συζητήσεις και παραμένουν ακόμη ανοιχτά.

The Iranian delegation refused to take part in a planned handshake and joint photo-op with the U.S. delegation. Source: Tasnim pic.twitter.com/Cgpz5LkGTO — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Το πυρηνικό πρόγραμμα έμεινε στο περιθώριο

Το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών, που προβλέπεται στο αρχικό μνημόνιο κατανόησης το οποίο υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν, είχε ως στόχο να επιτρέψει στις δύο πλευρές να επιλύσουν κρίσιμα ζητήματα που δεν περιλήφθηκαν στην αρχική συμφωνία.

Κυριότερο από αυτά είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν θα αραιώσει τα υφιστάμενα αποθέματα πυρηνικού υλικού που βρίσκονται κοντά στο επίπεδο κατασκευής πυρηνικού όπλου, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου ούτε αν θα απαγορευθεί στη χώρα να παράγει αντίστοιχο υλικό στο μέλλον.

Παρά τη σημασία τους, τα ζητήματα αυτά δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο του πρώτου γύρου συνομιλιών. Αντίθετα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε δύο θέματα που θεωρητικά θα έπρεπε να είχαν ήδη επιλυθεί: την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων, στα Στενά του Ορμούζ.

Alhamdulillah, the First High-Level Committee Meeting under the framework of the Islamabad Memorandum of Understanding has concluded successfully in Bürgenstock, Switzerland. The discussions were held in a positive and constructive atmosphere and yielded encouraging progress,… pic.twitter.com/uvA0SBKfvf — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 22, 2026

Λίβανος και Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αποτελεί μέρος της αρχικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Το Ιράν διαμαρτυρήθηκε για τις ισραηλινές επιχειρήσεις του Σαββατοκύριακου ανακοινώνοντας ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν ήδη υποστεί σοβαρές διαταραχές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οδηγώντας τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε σημαντική άνοδο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, πάντως, υποστήριξαν ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίστηκε κανονικά.

Οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν ότι οι συνομιλίες οδήγησαν στη δημιουργία ενός «διαύλου επικοινωνίας» με στόχο την αποφυγή επεισοδίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης για τη σύγκρουση στον Λίβανο, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν ότι οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Προειδοποιήσεις για υπερβολική αισιοδοξία

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν υπερβολικά αισιόδοξα συμπεράσματα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής εταιρείας High Frequency Economics, Καρλ Βάινμπεργκ, ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν στην αρχική συμφωνία Τραμπ – Ιράν «με μια κλασική επίδειξη παράλογου ενθουσιασμού». «Αυτή η εβδομάδα αναμένεται να επαναφέρει την πραγματικότητα», σημείωσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το Ιράν ενδέχεται να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις πολύ πέρα από το όριο των 60 ημερών, ίσως ακόμη και έως τον Ιανουάριο του 2029, όταν θα αναλάβει καθήκοντα ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αβεβαιότητα για την πορεία των συνομιλιών

Η διακοπτόμενη και ασταθής φύση των διαπραγματεύσεων έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα. Ο Τζέι Ντι Βανς επρόκειτο να μεταβεί στην Ελβετία το βράδυ της Πέμπτης, αλλά ακύρωσε το ταξίδι του την τελευταία στιγμή όταν το Ιράν αποχώρησε προσωρινά από τη διαδικασία, διαμαρτυρόμενο για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όταν οι συνομιλίες επαναπρογραμματίστηκαν για την Κυριακή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Λίβανο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Τα πράγματα βελτιώνονται και η ένταση φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά». Ωστόσο, μετά την άφιξή του στην Ελβετία, ο ίδιος και η ομάδα του απέφυγαν να δώσουν σαφείς ενδείξεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας η ιρανική αντιπροσωπεία είχε ήδη αποχωρήσει από το θέρετρο, ενώ παρέμενε ασαφές πότε θα αναχωρούσε και ο Βανς.

Ένας μακρύς δρόμος προς τη συμφωνία

Τίποτε από τις ανακοινώσεις των μεσολαβητών ή των Ιρανών αξιωματούχων δεν δείχνει ότι οι συνομιλίες οδεύουν προς μια γρήγορη υποχώρηση της Τεχεράνης, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Τραμπ.

Ο Γκαλιμπάφ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να απαντήσουν» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Παρ’ όλα αυτά, οι ανακοινώσεις των μεσολαβητών και των ελβετικών αρχών δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι συνομιλίες κατάφεραν τουλάχιστον να θέσουν σε κίνηση μια πιο παραδοσιακή διπλωματική διαδικασία.

Το Κατάρ και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι οι συζητήσεις οδήγησαν στη «δημιουργία μηχανισμού για περαιτέρω τεχνικές διαπραγματεύσεις», ενώ οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι τα μέρη συμφώνησαν σε έναν «οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών». «Στόχος μας», ανέφεραν οι ελβετικές αρχές, «είναι η διπλωματία μας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση, τη σταθερότητα και την ειρήνη».