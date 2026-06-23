Αναστάτωση-στο-πετρέλαιο;-Η-goldman-sachs-βλέπει-την-αιτία-που-θα-«γκρεμίσει»-τις-τιμές-έως-το-τέλος-του-2027

Ένας απροσδόκητος παράγοντας αναμένεται να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου σε κατακόρυφη πτώση τον επόμενο χρόνο. Η νέα αυτή πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες γεωπολιτικές αλλαγές, ενδέχεται να μετατρέψει σύντομα σε μακρινή ανάμνηση το πρόσφατο πετρελαϊκό σοκ, το οποίο είχε εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό Goldman Sachs, η καθοδική πορεία του αργού έως το τέλος του 2027 προδιαγράφεται όχι μόνο από την εκτόνωση της πολεμικής κρίσης στο Ιράν, αλλά κυρίως από τη δομικής σημασίας μετατόπιση των καταναλωτών προς την ηλεκτροκίνηση.

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Ο επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας, Ντάαν Στράουβεν, και ομάδα αναλυτών επισημαίνουν στο Bussines Insider ότι η πολεμική κρίση πυροδότησε αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, εξέλιξη που τελικά θα πιέσει πτωτικά τις τιμές.

«Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 0,13 έως 0,32 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως τον Δεκέμβριο του 2027, αναλόγως της δυναμικής που θα αναπτύξουν οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων», επισημαίνει ο Στράουβεν.

Ρεκόρ πωλήσεων τον Μάιο

Αν και η πρόσφατη κάμψη στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων πυροδότησε εκτιμήσεις ότι η κατάργηση των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων θα έπληττε καίρια την αγορά, η τάση αντιστράφηκε. Όπως υπογραμμίζει ο επενδυτικός οίκος, η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτροκίνηση ανέκαμψε δυναμικά, ως άμεση αντίδραση στην κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον Φεβρουάριο.

Έτσι, τον Μάιο του 2026 άγγιξε το ιστορικό υψηλό του 26% επί του συνόλου της αγοράς. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Σεπτέμβριος του 2025, όταν σημειώθηκε μαζική στροφή στην ηλεκτροκίνηση στις ΗΠΑ, ενόψει της κατάργησης της ομοσπονδιακής φοροαπαλλαγής.

Ο εμπειρικός κανόνας για το πώς επηρεάζει η ηλεκτροκίνηση την ζήτηση του πετρελαίου

Για την αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων εφαρμόστηκε ένας εμπειρικός κανόνας: για κάθε ένα εκατομμύριο οδηγούς που μεταβαίνουν στην ηλεκτροκίνηση στις ΗΠΑ, η ημερήσια ζήτηση πετρελαίου υποχωρεί κατά περίπου 30.000 βαρέλια. Εκτός αμερικανικής αγοράς, η μείωση διαμορφώνεται στα 20.000 βαρέλια ημερησίως.

Κατά τον Στράουβεν, η επιταχυνόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων επιβεβαιώνει την προηγούμενη πρόβλεψη για την πορεία των τιμών. Η εκτίμηση εκείνη είχε διατυπωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με τη συμφωνία για το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ.

50 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη του 2027

«Στο δυσμενές σενάριο, η παγκόσμια ζήτηση καταγράφει μόνιμη απώλεια 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως λόγω της κρίσης του Ορμούζ, έναντι 0,5 εκατομμυρίου στο βασικό σενάριο. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του Brent υποχωρεί στα μέσα της ζώνης των 50 δολαρίων ανά βαρέλι στα τέλη του 2027, επηρεαζόμενη και από την αυξημένη προσφορά», σημειώνει ο Στράουβεν.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κάμψη στη ζήτηση αργού λόγω των ηλεκτρικών οχημάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Η υφιστάμενη πρόβλεψη δεν προσμετρά τα επαγγελματικά και βαρέα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οποία κερδίζουν ραγδαία έδαφος σε μεγάλες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

«Η αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα είναι απλώς μία από τις αιτίες που το σοκ του Ορμούζ θα πλήξει μακροπρόθεσμα τη ζήτηση πετρελαίου, ακόμη και αν οι τιμές των καυσίμων υποχωρήσουν αργότερα», καταλήγει ο Στράουβεν.

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