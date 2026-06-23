Αττικά Πολυκαταστήματα: Εύρος τιμών μετοχών από 3 έως 3,2 ευρώ

Από σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά των Αττικών Πολυκαταστημάτων.

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Η εταιρεία θα εισαχθεί στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με τον μοναδικό μέτοχο Kymora Limited να προσφέρει έως 17.100.000 μετοχές με ονομαστική αξία 0,41 ευρώ η κάθε μία.

Τιμή και εύρος

Η τιμή διάθεσης θα κυμανθεί από 3,00 έως 3,20 ευρώ ανά μετοχή. Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγραφούν στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή 3,20 ευρώ, και η τελική τιμή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Σε περίπτωση που η τελική τιμή είναι χαμηλότερη, η διαφορά θα επιστραφεί.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (μέθοδος “Book Building”), που θα διαχειριστούν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») και θα εγκριθεί από τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όπως ορίζεται στο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου από 15.06.2026.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους Τιμής Διάθεσης μέσω του Η.ΒΙ.Π. Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ισχύει για το τμήμα της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και δεν θα αποκτήσει έσοδα από την πώληση των προσφερόμενων μετοχών, καθώς όλα τα καθαρά έσοδα θα περιέλθουν στον Πωλητή Μέτοχο.

Τα καθαρά έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς για τον Πωλητή Μέτοχο, με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, φτάνουν έως 50.714 χιλιάδες ευρώ (μετά από εκτιμώμενες δαπάνες περίπου 4.006 χιλ.).

Η Τιμή Διάθεσης θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευτεί στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η τελική κατανομή των προσφερόμενων μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετέχουν στη διάθεση των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Παράλληλης Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος εύρους και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29.06.2026.

Η Δημόσια Προσφορά και η διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24.06.2026 και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό από 10:00 έως 17:00 εκτός από την Παρασκευή 26.06.2026, που θα κλείσει στις 16:00.

Διαδικασία συμμετοχής για ιδιώτες

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων καθώς και των Μελών του Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού τους. Οι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους.

Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του εύρους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εφόσον έχει γίνει η καταβολή του ποσού συμμετοχής είτε σε μετρητά είτε με τραπεζική επιταγή.

Διαδικασία συμμετοχής των ειδικών επενδυτών

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Κύριους Αναδόχους με συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής. Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα διαρκέσει από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι εγγραφές Ειδικών Επενδυτών από άλλα μέλη του Η.ΒΙ.Π. πέρα από τους Συντονιστές και τους Κύριους Αναδόχους θα υπολογίζονται ως Ιδιώτες Επενδυτές.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω όρους:

• τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών χωρίς συγκεκριμένη τιμή (market),

• τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών και τη μέγιστη τιμή ανά μετοχή (εντός του εύρους), και

• πολλαπλούς ακέραιους αριθμούς προσφερόμενων μετοχών με αντίστοιχες τιμές.

Η τιμή που θα συμπεριληφθεί στην αίτηση εγγραφής εντός του εύρους θα έχει βήμα 0,01 ευρώ.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 26.06.2026 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε οι προσφορές θα θεωρούνται οριστικές.

Το ποσό για τις προσφερόμενες μετοχές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της Euronext Securities Athens μέχρι τις 11:00 π.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την κατανομή. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι μπορούν, κατά την κρίση τους, να παρατείνουν την προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. της ίδιας ημέρας.

Η κατανομή

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και την καθορισμένη Τιμή Διάθεσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις διασποράς σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.4.3 του κανονισμού της Euronext Athens, θα γίνει η κατανομή των προσφερόμενων μετοχών στους επενδυτές ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως 70% των προσφερόμενων μετοχών θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση.

Σε περίπτωση αδιάθετων μετοχών από την Παράλληλη Διάθεση, αυτές θα μεταφερθούν για διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Αν η ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές είναι λιγότερη από 30%, οι αιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν πλήρως έως το ύψος της ζήτησης, με τις υπερβάλλουσες προσφερόμενες μετοχές να προωθούνται στους Ειδικούς Επενδυτές.

Ο αριθμός των προσφερόμενων μετοχών θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές θα είναι σε ευρώ (€).

Οι επενδυτές δεν θα επιβαρύνονται με κόστος ή φόρους για τη μεταβίβαση και την καταχώρηση των προσφερόμενων μετοχών στους λογαριασμούς τους.

Αναφορικά με τη διαδικασία κατανομής, ισχύουν τα εξής:

Κατανομή στους Ειδικούς Επενδυτές

Η κατανομή στους Ειδικούς Επενδυτές θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που θα αποφασιστούν από τον Πωλητή Μέτοχο και θα εξεταστούν οι υποβληθείσες προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη:

• το είδος του θεσμικού επενδυτή,

• τον εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα διακράτησης, με προτίμηση σε όσους θα κρατήσουν τις μετοχές για μεγαλύτερο διάστημα,

• το μέγεθος της προσφοράς, και

• την προσφερόμενη τιμή και τη συμβολή της προσφοράς στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση μέσω διαμεσολαβητών χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους θα λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση.

Η επιλογή κριτηρίων είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής ικανοποίησης των προσφορών.

Κατανομή στους Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό των προσφερόμενων μετοχών για τους Ιδιώτες Επενδυτές, αναμένεται ότι περίπου 50% θα διατεθεί σε υφιστάμενους μετόχους της IDEAL HOLDINGS Α.Ε. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές»), και το υπόλοιπο 50% σε νέους επενδυτές ως εξής:

(α) περίπου 50% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η Ημερομηνία Καταγραφής για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων μετόχων έχει οριστεί το κλείσιμο της Euronext Athens στις 23.06.2026.

Κάθε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής με έγκυρη αίτηση συμμετοχής θα δικαιούται κατά Προτεραιότητα Κατανομή έως 500 μετοχές, εφόσον οι διαθέσιμες μετοχές επαρκούν.

Αν οι διαθέσιμες μετοχές είναι αρκετές, οι Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές θα ικανοποιηθούν πλήρως. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, η κατανομή θα γίνεται αναλογικά μεταξύ τους.

Αν προκύψουν κλασματικές μετοχές, θα στρογγυλοποιούνται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό.

Η διαδικασία της κατά Προτεραιότητα Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά Προτεραιότητα Κατανομής, τυχόν απομένουσες μετοχές θα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών που έχουν υποβάλει ζήτηση άνω του Ορίου.

(β) περίπου 50% των προσφερόμενων μετοχών θα κατανεμηθούν αναλογικά στους νέους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη ικανοποιημένων αιτήσεων από τους Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές.

Τα ποσοστά αυτά ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν από τον Πωλητή Μέτοχο σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, αναλόγως της ζήτησης.