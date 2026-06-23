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    Βίντεο-–-αφιέρωμα-στην-πολιτική-παρακαταθήκη-του-Ανδρέα-Παπανδρέου
    Βίντεο – αφιέρωμα στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου

    Βίντεο – αφιέρωμα στην πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Το έργο των κυβερνήσεων της Αλλαγής και τη διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία.  

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    Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει πως ο ιδρυτής του κόμματος παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. «Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα», πρόσθεσε.

    Ακολουθεί ο σύνδεσμος αναζήτησης του βίντεο. 

    @nikos.androulakis

    Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα

    ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

    Το μεσημέρι της Τρίτης στο Α’ Νεκροταφείο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του Κινήματος απέτισαν φόρο τιμής στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου.

    ανδρουλάκης

    - sofokleous10.gr

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