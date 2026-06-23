Βιανέξ:-Νέο-κέντρο-έρευνας-και-ανάπτυξης-στην-Πάτρα-με-επένδυση-12,47-εκατ.-ευρώ

Έχοντας σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ο Όμιλος Βιανέξ εγκαινιάζει το νέο του κέντρο έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων,

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Έχοντας σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ο Όμιλος Βιανέξ εγκαινιάζει το νέο του κέντρο έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, υλοποιώντας στρατηγική επένδυση ύψους 12,47 εκατ. ευρώ. Το ήμισυ του παραπάνω ποσού προέρχεται από το επενδυτικό clawback, το εργαλείο που ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέτρεψε σε αναπτυξιακό μοχλό για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης 4 επιπέδων

Το νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης τεσσάρων επιπέδων για τελικά προϊόντα σε χάπι, κάψουλα, πόσιμα διαλύματα αλλά και τοπικής χρήσης αλοιφές εκτείνεται σε χώρους 3000 m² μέσα σε ένα οικόπεδο 14 στρεμμάτων το οποίο φιλοξενεί και ένα από τα τέσσερα εργοστάσια του ομίλου και συγκεκριμένα εργοστάσιο αντιβιοτικών που ανήκουν στην κατηγορία των κεφαλοσπορινών.

Όπως τόνισε μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Βιανέξ Δημήτρης Γιαννακόπουλος το νέο Κέντρο έχει ήδη 21 εργαζόμενους και πρόκειται να ενισχύσει την παραγωγή των τεσσάρων εργοστασίων που διαθέτει ο Όμιλος στην επικράτεια, στην Πάτρα, την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ενώ στοχεύει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κυρίως για χημικούς, χημικούς μηχανικούς, βιολόγους και αποφοίτους της φαρμακευτικής σχολής προσβλέποντας σε στενή συνεργασία με το γειτονικό πανεπιστήμιο της Πάτρας που περιλαμβάνει όλους αυτούς τους τομείς σπουδών.

Συνεργασίες με το πανεπιστήμιο Πατρών

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε η περιοχή της Πάτρας πέραν των ισχυρών επιχειρηματικών δεσμών που ήδη ο όμιλος διαθέτει εκεί είναι η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Πατρών που προσφέρεται για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών συνεργασιών, τη συμμετοχή του κέντρου σε κλινικές μελέτες φάσης Ι βιοισοδυναμίας, τη συμμετοχή σε μελέτες με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ και τη συνεργασία με την οργάνωση Gen Z trials ώστε το κέντρο να εξελιχθεί σε hub καινοτομίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και προσφέροντας θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και υψηλούς μισθούς.

Ο κ. Γιαννακόπουλος επεσήμανε ότι είναι ώρα η Δυτική Ελλάδα να γνωρίσει το αναπτυξιακό θαύμα που συντελείται ήδη στην Αρκαδία, ακολουθώντας το παράδειγμα της βιομηχανικής περιοχής της Τρίπολης και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Το εργαλείο του clawback διαθέτει την υψηλότερη ανταποδοτικότητα

Από τη μεριά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Ελλάδα μια μικρή χώρα που πληθυσμιακά αντιστοιχεί μόλις στο 2% του πληθυσμού της Ευρώπης μπορεί σήμερα και παράγει -χάρη στη δυναμική ελληνική φαρμακοβιομηχανία -τα φάρμακα που καταναλώνουν το 11% των Ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα επεσήμανε ότι «αν αναλογιστούμε ότι για το εργαλείο του επενδυτικού clawback το κράτος έχει επενδύσει 400 εκατ ευρώ από εθνικούς πόρους και 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις για τη χώρα που ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, το clawback διαθέτει τον υψηλότερο συντελεστή ανταποδοτικότητας.

Αν μάλιστα συνυπολογιστεί πως οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από την φαρμακοβιομηχανία είναι θέσεις εργασίας με πολύ μεγαλύτερες προοπτικές και μισθούς από τις θέσεις που έχει ο τουρισμός – η άλλη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας- τότε η ανταποδοτικότητα αυτού του εργαλείου είναι ακόμα υψηλότερη, με τον υπουργό Υγείας να την χαρακτηρίζει «συγκλονιστική».