Βρετανία:-Πράσινο-φως-για-αγωγή-ύψους-4-δισεκ.-δολαρίων-κατά-της-apple-για-τις-υπηρεσίες-icloud

Το δικαστήριο ανταγωνισμού της Βρετανίας ενέκρινε αγωγή ύψους 3 δισεκατομμυρίων λιρών (4 δισεκατομμυρίων δολαρίων) κατά της Apple για την υπηρεσία αποθήκευσης iCloud, δήλωσε την Τρίτη η ομάδα καταναλωτών «Which?», ανοίγοντας τον δρόμο για δεκάδες εκατομμύρια καταναλωτές να συμμετάσχουν σε συλλογική αγωγή.

Το Εφετείο Ανταγωνισμού εξέδωσε νωρίτερα τον Ιούνιο εντολή συλλογικής αγωγής που επέτρεπε στην Which? να εκπροσωπεί τους χρήστες της Apple, αφού απέρριψε μια προσπάθεια του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα να μπλοκάρει τμήματα της υπόθεσης.

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Η «Which?» υπέβαλε την αγωγή τον Νοέμβριο του 2024 και υποστηρίζει ότι η Apple καταχράστηκε μια δεσπόζουσα θέση «παγιδεύοντας» χρήστες iPhone και άλλων συσκευών στην υπηρεσία αποθήκευσης iCloud, περιορίζοντας την ικανότητά τους να στραφούν σε ανταγωνιστικούς παρόχους cloud.

Η ομάδα καταναλωτών ανάφερε ότι η Apple το έκανε αυτό περιορίζοντας τεχνικά τον τρόπο αποθήκευσης ορισμένων αρχείων, συνδέοντας το iCloud με συσκευές iOS και χρησιμοποιώντας υποδείξεις και σχεδιασμό συστήματος για να κατευθύνει τους χρήστες προς τη δική της υπηρεσία, αποδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και αυξάνοντας τις τιμές.

«Η Which? θέλει να καταστήσει σαφές ότι καμία εταιρεία, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μπορεί να τη γλιτώσει καταχρώμενη τη θέση της», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της «Which?», Άναμπελ Χουλτ.

Η Apple δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο τεχνολογικός κολοσσός είχε απορρίψει προηγουμένως τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οι πελάτες δεν ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το iCloud και ότι πολλοί βασίζονται σε εναλλακτικές λύσεις τρίτων. Είχε δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τις πρακτικές της.

Η υπόθεση κινείται εκ μέρους σχεδόν 40 εκατομμυρίων χρηστών iCloud στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιουνίου 2026. Η Which? εκτιμά τις συνολικές ζημίες σε περίπου 3 δισεκατομμύρια λίρες, με πιθανές αποζημιώσεις έως και 77 λίρες ανά άτομο σε περίπτωση ευδοκίμησης της αξίωσης.

Η δίκη αναμένεται το 2028.

- Reuters