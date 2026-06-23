Γαλάζια-μουρμούρα-για-την-εισβολή-αυτοδιοικητικών-στα-ψηφοδέλτια

Της -

Νέα αφορμή για βουλευτική …μουρμούρα στο εσωτερικό της ΝΔ αποτελεί ο σχεδιασμός για συμμετοχή σημαντικού αριθμού αυτοδιοικητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος για τις προσεχείς εθνικές εκλογές. Αν και η μεταπήδηση στελεχών της αυτοδιοίκησης στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, δύο είναι τα δεδομένα που στη συγκεκριμένη συγκυρία προκαλούν δυσαρέσκεια και γκρίνια.

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Κατά πρώτον, οι πληροφορίες δεν αφορούν λίγες και επιλεκτικές περιπτώσεις, αλλά γίνεται λόγος για πληθώρα στελεχών, δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών κατά κύριο λόγο, που ετοιμάζονται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια.

Κατά δεύτερον, αυτό έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για αρκετούς εν ενεργεία βουλευτές. Με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, το κυβερνών κόμμα θα έχει σημαντικά μικρότερη εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Αν, μάλιστα, ληφθούν υπόψη τα πιο δυσμενή σενάρια, που στερούν από το κυβερνών κόμμα το μπόνους εδρών, τότε ο αριθμός των βουλευτών που θα εκλέξει η ΝΔ στην επόμενη Βουλή θα είναι πολύ μικρότερος.

Έτσι, είναι μεγάλη η αγωνία στις τάξεις των βουλευτών, που βλέπουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους να μειώνονται. Σε αυτή την ούτως ή άλλως δύσκολη συνθήκη, δεν βλέπουν με χαρά τον πρόσθετο ανταγωνισμό που θα φέρει η ένταξη στα ψηφοδέλτια εν ενεργεία αυτοδιοικητικών στελεχών. Όπως λένε στις μεταξύ τους συζητήσεις, δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες ξεκινούν από προνομιακή θέση, καθώς έχουν πιο στενή σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, έχουν άμεση, καθημερινή επαφή με τους ψηφοφόρους και δεν έχουν υποστεί τη φθορά που υφίστανται οι βουλευτές εξαιτίας δύσκολων κυβερνητικών αποφάσεων.

Η αναταραχή στις τάξεις των βουλευτών έχει αρχίσει και εκδηλώνεται με προσπάθεια να συντονιστούν οι κινήσεις τους και να σταλεί το μήνυμα προς την κομματική ηγεσία ότι υπάρχει τουλάχιστον προβληματισμός, ανησυχία και αγωνία από τα μηνύματα που εκπέμπονται, όσον αφορά τον σχεδιασμό των ψηφοδελτίων. Ιδανικά, θα επιθυμούσαν τη νομοθετική πρόβλεψη ασυμβίβαστου για τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών στις προσεχείς εκλογές. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφεται κινητικότητα ακόμα και για κατάθεση σχετικής τροπολογίας από τους ίδιους τους βουλευτές που εμφανίζονται να διαφωνούν με τις επιλογές της κομματικής ηγεσίας.

Για το θέμα ρωτήθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που κλήθηκε να απαντήσει αν υπάρχει σκέψη από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου να θεσπίσει ασυμβίβαστο. «Δεν έχω τέτοια ενημέρωση και δεν μου φαίνεται και λογικό. Ο στόχος είναι να έχουμε τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια» είπε ο κ. Μαρινάκης, παραπέμποντας και στην εμπειρία του από τη θητεία ως γραμματέας του κόμματος.

Αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και η ουσία πίσω από την επιλογή να ενταχθούν αρκετοί αυτοδιοικητικοί στα ψηφοδέλτια: το να κινητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ψηφοφόροι να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα. Τα αυτοδιοικητικά στελέχη μπορούν να «συνομιλήσουν» με ψηφοφόρους ακόμα και εκτός της στενής κομματικής βάσης και να τους προσελκύσουν σαν προσωπικές ψήφους, που όμως, τελικά, προσμετρώνται στο κομματικό εκλογικό «ταμείο».

Το τρέχον διήμερο θα είναι καθοριστικό για την πιθανότητα να εκδηλωθεί κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά των βουλευτών, καθώς αν υπάρχει προοπτική να προχωρήσουν όντως στην κατάθεση τροπολογίας, αυτό θα γίνει στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια την Πέμπτη.

- sofokleous10.gr

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