Δένδιας:-Οι-Ένοπλες-Δυνάμεις-μετατρέπονται-σε-υπερσύγχρονο-μηχανισμό-μέσων-συλλογής-και-επεξεργασίας-πληροφοριών

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ) – όπου θα στεγάζεται και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία Μονάδα 1864 – του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) που πραγματοποιήθηκαν, εντός του στρατοπέδου «Παπάγου».

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Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης».

«Οι πόλεμοι διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο» τόνισε, ανάμεσα στα άλλα, στο χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι απειλές», είπε, «παίρνουν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα».

«Με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας, η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο» πρόσθεσε.

«Οι κίνδυνοι», ανέφερε τονίζοντας τη σημασία της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου για την εθνική ασφάλεια, «απλώνονται στο διάστημα και την ψηφιακή σφαίρα».

Ευχαρίστησε τον κ. Λασκαρίδη και την κυρία Λασκαρίδη για την δωρεά τους τονίζοντας ότι μπορούν να γίνουν παράδειγμα ώστε και άλλοι ισχυροί Έλληνες να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφοράς στην πατρίδα.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια «επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών».

«Ο κόσμος έχει αλλάξει: Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αλλάξουν» ξεκαθάρισε.

Η «Ατζέντα 2030» περιγράφει «την πορεία αυτής της αλλαγής» σημείωσε τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι όρος επιβίωσης για την πατρίδα.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και στη διακλαδικότητα του Σώματος Πληροφορικής υπογραμμίζοντας ότι στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η ανάπτυξη λογισμικού και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Υπενθύμισε, δε, ότι και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει πέντε επίπεδα και πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα περιλαμβάνει τόσο τον κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Για τη μονάδα 1864, είπε ότι διαθέτει «δυνατότητες κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου» ενώ πρόσθεσε: «Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας εδράζεται σε μια νέα δομή με κατάλληλη υποδομή και διαρκή ανάπτυξη μέσων «

Για τη δωρεά, εξέφρασε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας την ευγνωμοσύνη του στον δωρητή κ. Λασκαρίδη.

Ο διευθυντής του Κοινού Σώματος Πληροφορικής υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι η νέα δομή αποτελεί «στρατηγικό ψηφιακό άλμα και βήμα για τη θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Είναι, είπε, μια «έμπρακτη απόδειξη ότι το σχέδιο μετασχηματισμού των ψηφιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύεται».

«Η συγκεκριμένη δομή υποστηρίζει το στρατηγικό πυρήνα της ασπίδας της ψηφιακής θωράκισης της πατρίδας μας» ξεκαθάρισε.

«Ιδιαίτερη μέριμνα», πρόσθεσε, «δόθηκε, μεταξύ άλλων, στη στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια την ανθεκτικότητα των ψηφιακών δυνατοτήτων και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων».

Ο υποστράτηγος Χατζηδάκης κατέληξε τονίζοντας ότι η νέα δομή μπορεί να διαχειρίζεται «άκρως απόρρητα δεδομένα εξαλείφονται στον κίνδυνο διαρροών» με αξιοπιστία και πάντοτε «υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον».

Ο ιδρυτής του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Αθανάσιος Λασκαρίδης, ανάμεσα στα άλλα, αναφερόμενος στη δωρεά για την ανέγερση του κτιρίου, εξήγησε ότι «υπάρχει πολύς αδρανής πλούτος κυρίως στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας».

«Χωρίς υπερβολή», είπε, «πενήντα οικογένειες διαθέτουν περιουσίες πάνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ η καθεμία» και ως εκ τούτου «πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για την πατρίδα».

«Η ελληνική ναυτιλία έχει απολαύσει τη στήριξη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης.

Ενδεικτικά, ανέφερε επενδύσεις σε αερογραμμές, βιομηχανίες, τράπεζες υποδομές, αεροδρόμια και άλλα που «γεννήθηκαν χάρη στα εισαγώμενα ναυτιλιακά κεφάλαια».

Για τη δωρεά ως στάση ζωής ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότι οι πρώτοι «που υιοθέτησαν τη διάθεση σημαντικού μέρους της περιουσίας τους στην πατρίδα ήταν οι Νιάρχος και Ωνάσης».

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης τόνισε ότι το νέο κτίριο «αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή».

«Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα όπου η πληροφορία αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο» για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την εθνική άμυνα, εξήγησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας» ξεκαθάρισε.

Ευχαρίστησε το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» ενώ χαρακτήρισε τη δωρεά κρίσιμη για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβεβαίωσε, δε, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» επενδύουν στη ψηφιακή καινοτομία μέσω κρίσιμων δράσεων και μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Διατρανώνουν, πρόσθεσε, αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, «ένα σαφές μήνυμα: Εμφορούνται από το αίσθημα καθήκοντος επενδύοντας στους ανθρώπους τους και τις δεξιότητές τους».

Υπενθυμίζεται ότι η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024.

Το κτίριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.

Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.

Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.

Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, σηματοδοτεί την περαιτέρω αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στον Κυβερνοχώρο και ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ψηφιακή θωράκιση καθώς και την κυβερνοανθεκτικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και της χώρας.

Η τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου Κυβερνοχώρου αποτυπώνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις τοποθετούνται δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στο νέο οικοσύστημα ψηφιακών δυνατοτήτων, εξηγούν οι ίδιες πηγές, καθώς και στο κέντρο των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων.

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

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