Δεκάδες-drones-σε-σχηματισμό-«μέδουσας»:-Ο-πιλότος-του-f-15-που-κατέρριψαν-οι-Ιρανοί,-περιγράφει-όσα-είδε-πριν-εκτιναχθεί

Για την παρουσία πολλαπλών ιρανικών drones που κινούνταν συντονισμένα στον αέρα, σε σχηματισμό που θύμιζε «μέδουσα», μίλησε τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ο Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15, ο οποίος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις μετά την κατάρριψή του πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο.

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Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και τις οποίες επικαλείται το CNN, ο πιλότος ανέφερε κατά την ενημέρωσή του (debriefing) ότι λίγο πριν εκτιναχθεί από το αεροσκάφος του, είδε δεκάδες drones να αιωρούνται και να κινούνται ως ενιαίο σύνολο, σχηματίζοντας μια διάταξη που έμοιαζε με «μέδουσα».

Η περιγραφή αυτή, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κόλπους της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς σαφές συμπέρασμα.

A US fighter jet pilot rescued by special forces after being shot down over Iran in April described a shocking sight before ejecting from his aircraft: multiple Iranian drones hovering in the air, moving as one, in a formation that resembled a jellyfish, according to four sources… pic.twitter.com/RiAEUzEI3b — CNN (@CNN) June 23, 2026

«Πολλαπλά drones συνδεδεμένα μεταξύ τους που κινούνταν ως ένα, με μικρότερα drones από κάτω σαν πόδια», ανέφερε μία από τις πηγές, χαρακτηρίζοντας την εικόνα «πραγματικά εξωπραγματική».

Άλλη πηγή μίλησε για ένα «ναρκοπέδιο drones» στον αέρα, όπως το περιέγραψε ο πιλότος.

Έρευνα για την κατάρριψη του F-15

Παρότι η ακριβής αιτία της κατάρριψης του F-15 παραμένει υπό διερεύνηση, αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι πιθανός συντονισμός drones θα μπορούσε να έχει συμβάλει με κάποιο τρόπο στην επίθεση κατά του αμερικανικού μαχητικού.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα – ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την εκτίναξή του, ενώ ο δεύτερος χειριστής κατάφερε να διαφύγει στα βουνά για περισσότερο από μία ημέρα πριν εντοπιστεί και διασωθεί.

Αμφιβολίες στις υπηρεσίες πληροφοριών

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εμφανίζονται διχασμένες ως προς την αξιολόγηση της μαρτυρίας, καθώς δεν είναι σαφές κατά πόσο ο πιλότος μπορούσε να περιγράψει με ακρίβεια τα γεγονότα, δεδομένου ότι είχε υποστεί διάσειση κατά την πτώση.

Σύμφωνα με πηγές, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πιλότος καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ανώτεροι αξιωματούχοι φέρεται να τον ρώτησαν επανειλημμένα αν είναι βέβαιος για όσα είδε, καθώς η περιγραφή του θεωρήθηκε ασυνήθιστη και δύσκολο να επιβεβαιωθεί.

Τεχνολογία «meshed networking» και drones

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η περιγραφή του πιλότου παραπέμπει σε τεχνολογία γνωστή ως «one-to-many meshed networking», η οποία επιτρέπει σε πολλαπλά drones να λειτουργούν ως ενιαίο, συντονισμένο σύστημα.

Η τεχνολογία αυτή θεωρητικά επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ παρόμοιες δυνατότητες αποδίδονται ήδη σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Οι αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν έχει λάβει τεχνολογική υποστήριξη από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη του προγράμματος drones του, το οποίο θεωρείται ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένο.

Στρατιωτικές και γεωπολιτικές ανησυχίες

Η πιθανή ύπαρξη τέτοιας τεχνολογίας θεωρείται από στρατιωτικούς αναλυτές σημαντική πρόκληση για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι παρόμοια συστήματα θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν και για ειρηνικές εφαρμογές, όπως η παροχή διαδικτυακής συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ωστόσο, η στρατιωτική χρήση τους σε επιθέσεις με συντονισμένα drones προκαλεί έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του πολέμου με μη επανδρωμένα συστήματα.