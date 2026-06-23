Δημοσκόπηση Interview: Άνοδος για ΝΔ, πτώση για Καρυστιανού – Εδραιώνεται στη 2η θέση ο Τσίπρας

Αλλαγές καταγράφονται στον πολιτικό τοπίο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC. Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται στο 28,1%, η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ μένει κολλημένο στο 12,3% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» πέφτει σημαντικά.

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Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε καταγραφεί στο 26,1%. Η ΕΛ.Α.Σ. παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3%, ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης. Από το 7,5% του Μαΐου πέφτει στο 5,4% τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει καθώς παραμένει στο 0,5%.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η μείωση των αναποφάσιστων. Από 12,7% τον Μάιο πέφτουν στο 9,5% τον Ιούνιο, υποχωρώντας κατά 3,2 μονάδες. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι νέες τοποθετήσεις δεν κατευθύνονται σε έναν μόνο χώρο, αλλά ενισχύουν κυρίως τη ΝΔ, την ΕΛ.Α.Σ. και την Ελληνική Λύση.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΕΛ.Α.Σ.: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Ελπίδα: 5,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναποφάσιστοι: 9,5%

Δυσπιστία για τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. και της «Ελπίδας»

Πίσω από τα νέα πολιτικά σχήματα, οι πολίτες βλέπουν νέα κόμματα, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πειστικότητα.

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Το 78% λέει «όχι» σε κόμμα Σαμαρά

Χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό.

Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα διακυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, στοιχείο που αποτυπώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

- sofokleous10.gr

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