Διαμαντής Μασούτης: Ενισχύει τους ελέγχους ποιότητας τροφίμων

Για την εφαρμογή κανόνων ορθής πρακτικής υγιεινής στα καταστήματα του δικτύου της, η Διαμαντής Μασούτης συνεργάζεται με την PPC Inspectra, θυγατρική του ομίλου ΔΕΗ, η οποία είναι διαπιστευμένη βάσει του προτύπου ISO 17025 και ειδικεύεται στις υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων.

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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η PPC Inspectra υλοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα πόσιμου νερού και τροφίμων από επιλεγμένα τμήματα των καταστημάτων της Διαμαντής Μασούτης, όπως κρεοπωλεία, τμήματα αλλαντικών και τυροκομικών, ζεστές κουζίνες και τμήματα οπωρολαχανικών.

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την ενίσχυση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα καταστήματα της αλυσίδας.

Η συνεργασία με την PPC Inspectra προσθέτει έναν επιπλέον επίπεδο εργαστηριακού ελέγχου στο δίκτυο καταστημάτων της Διαμαντής Μασούτης, ενισχύοντας τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η PPC Inspectra υποστηρίζει επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με έμφαση στην αξιοπιστία, την ακεραιότητα και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του εργαστηριακού ελέγχου, η PPC Inspectra αναπτύσσει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, με γνώμονα την υπευθυνότητα, την αμεροληψία και τη βιωσιμότητα.