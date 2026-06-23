Εθνικό-Αναπτυξιακό-Ταμείο:-Νέος-ρόλος,-νέα-αποστολή-για-την-ανάπτυξη-της-χώρας

To Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), από διαχειριστής των δημόσιων επιχειρήσεων και συμμετοχών του, εξελίσσεται σε ενεργό μέτοχο, συμβάλλοντας συστηματικά στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία αξίας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

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Το Υπερταμείο (Growthfund) εισέρχεται σε μια νέα εποχή, υιοθετώντας την ονομασία Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια του Growth Fund Investor Summit 2026.

Η μετονομασία σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή αποστολής και στρατηγικού προσανατολισμού με πρόσημο αναπτυξιακό. Με χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 12,3 δισ. ευρώ σε έντεκα κρίσιμους τομείς της οικονομίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο εθνικό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό, δημιουργώντας διαρκή οικονομική και κοινωνική αξία για τη χώρα.

To Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund), από διαχειριστής των δημόσιων επιχειρήσεων και συμμετοχών του, εξελίσσεται σε ενεργό μέτοχο, συμβάλλοντας συστηματικά στον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία αξίας στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του.

Από την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών για τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται, εξελίσσεται σε ενεργό επενδυτή. Μέσω των τεσσάρων θεματικών funds του – HIIF, Phaistos, ΕΛΚΑΚ και τον accelerator Pharos AI Factory, – επενδύει στρατηγικά στη νέα οικονομία, την καινοτομία και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός ισχυρού επενδυτικού οικοσυστήματος.

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Από την απλή μετοχική σχέση σε κρίσιμες υποδομές πλέον παρέχει στρατηγική συμβουλευτική στην Πολιτεία και ενεργεί προληπτικά για την ανάπτυξη και αναβάθμισή τους. Παράλληλα, μέσω του επιταχυντή του, της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ενισχύει τον ρόλο του στην ανάπτυξη κρίσιμων εθνικών υποδομών, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση έργων πολλών δισ. ευρώ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Ως θεσμικός συνομιλητής και αξιόπιστος τοπικός εταίρος, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο γεφυρώνει τους διεθνείς επενδυτές με τις πραγματικές ευκαιρίες της χώρας, λειτουργώντας ως one stop shop που που συνδυάζει αξιοπιστία, ταχύτητα και συνεχή ροή επενδυτικών ευκαιριών.

Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, καθώς και η συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA), στο πλαίσιο του Growth Fund Investor Summit 2026, επιβεβαιώνουν στην πράξη τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του νέου οργανισμού: την παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και την ισχυρή εξωστρέφεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Η μετονομασία σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο δεν αφορά μόνο μια νέα ταυτότητα. Αποτυπώνει μια ουσιαστική αλλαγή στον ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε. Από απλός διαχειριστής δημόσιας περιουσίας, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξελίσσεται σε έναν ενεργό αναπτυξιακό και επενδυτικό οργανισμό. Μέσα από την επαγγελματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, δημιουργούμε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αξία για τις επόμενες γενιές».