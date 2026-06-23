Εκδήλωση στην Αχαΐα για τον Ανδρέα Παπανδρέου – Στα άκρα η σύγκρουση Δούκα και Καιρίδη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο ημερολόγιο της Χαριλάου Τρικούπη έχουν μαρκάρει με κόκκινο την αυριανή ημέρα, αφού το ΠΑΣΟΚ τιμά τη μνήμη του ιδρυτή του και προετοιμάζει μεγάλη εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

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Στο Καλέντζι θα βρεθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης και άλλα κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης. Είναι μια ευκαιρία εξάλλου να υπογραμμιστεί πού χτυπάει η καρδιά της δημοκρατικής παράταξης και ποιοι είναι οι συνεχιστές του έργου του Ανδρέα Παπανδρέου, λένε με νόημα σε πράσινα πηγαδάκια, αλλά και ένας τρόπος συσπείρωσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στο άλλοτε πράσινο κάστρο, την Αχαΐα.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μια απώλεια στελέχους στην περιοχή, με τον Μαρίνο Σκανδάμη να ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα στις επόμενες εκλογές και πολλούς πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη να εκτιμούν ότι κλείνει το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανακοίνωση του πρώην υποψήφιου με το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα είχε αιχμές για θολά μηνύματα και ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τη ΝΔ.

«Στις επόμενες εκλογές δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, παρά την τιμητική πρόταση που μού έγινε. Είναι μια απόφαση που δεν ήταν εύκολο να τη λάβω. Γιατί με πολλούς φίλους και φίλες καταβάλαμε πολύ κόπο μήπως και ξανασυναντήσει το κόμμα τις βασικές αρχές και ιδέες του που το κατέστησαν δύναμη πολιτικής αλλαγής. Παρά τη δημόσια κριτική μου στην ηγεσία της παράταξης, έδωσα χρόνο περιμένοντας ότι μετά την απόφαση του συνεδρίου για καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, τα πράγματα θα άλλαζαν πορεία. Όμως, με λύπη μου βλέπω ότι το μήνυμα του συνεδρίου το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τούς επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση…».

Ο Μαρίνος Σκανδάμης κλείνει την ανακοίνωση του απευθυνόμενος στους συνοδοιπόρους του με τη φράση «αποκλείεται να χαθούμε» που πυροδοτεί και τα σενάρια περί ενδεχόμενης μεταγραφής του στην ΕΛΑΣ, που μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα αν ευσταθούν.

Σύγκρουση Δούκα – Καιρίδη

Επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων με βαρείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, με τον Χάρη Δούκα να επιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.

«Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων να τους παρασύρει στην καταστροφή…Το ΠΑΣΟΚ φταίει που παρασύρεται από ένα από ένα περιθώριο κατά τη γνώμη μου πολιτικό περιθώριο ένα τίποτα, ένα τίποτα ένα τίποτα ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγη», δήλωσε ο Δημήτρης Καιρίδης στον ΑΝΤ1, για να λάβει άμεσα απάντηση και φαρμακερά βέλη από τον Δήμαρχο Αθηναίων.

«Σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μέσα σε δύο μέρες εξαπέλυσε τρεις ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε “αποτυχημένοι”, “περιθώριο” και “τίποτα”. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους “άριστους” της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο Facebook.

Άμεση ήταν η αντίδραση και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, που βρίσκονταν στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ με τον Δημήτρη Καιρίδη και δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Θα έλεγα ότι αυτή η αλαζονεία και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ΝΔ έναντι του Χάρη Δούκα είναι κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για τη Δημοκρατία», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης.

Λίγες ώρες αργότερα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στήριξε τον Χάρη Δούκα από το ραδιόφωνο του Real FM.

«Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δείχνουν την τοξικότητα στον λόγο της ΝΔ. Ο κάθε δήμαρχος έτσι και ο κ. Δούκας θα κριθεί στην κάλπη από τους πολίτες της Αθήνας. Ότι προφανώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση επειδή έχασε ο κ. Μπακογιάννης μια συνεχής εκστρατεία δυσφήμισης δείχνει και τις πρακτικές της. Δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση να ασχολείται τόσο πολύ με τα δημοτικά της Αθήνας όπως δεν έχω δει και υπουργούς να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και για τον πρόεδρο», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Δηλώσεις στήριξης στον δήμαρχο Αθηναίων έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μέλη του όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Έλενα Ακρίτα.

- sofokleous10.gr

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