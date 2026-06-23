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    ΕΛΑ.Σ:-Αυτή-είναι-η-«σκιώδης-κυβέρνηση»-του-Αλέξη-Τσίπρα
    ΕΛ.Α.Σ: Αυτή είναι η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα

    ΕΛ.Α.Σ: Αυτή είναι η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες σε 24 διαφορετικούς τομείς. Συντονιστής των τομεαρχών ορίστηκε ο Κώστας Γαβρόγλου.

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    Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

    Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης 
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

    Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

    Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης 

    Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

    Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

    Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

    Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή 

    Ισχυρή Δημοκρατία 

    Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

    Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

    Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

    Δίκαιη Ανάπτυξη

    Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

    Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος 
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος 

    Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

    Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
    (Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία 

    Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς 
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος 

    Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

    Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

    Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
    (Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

    Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
    (Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

    Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

    Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα 
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

    Ψηφιακή Κυριαρχία

    Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

    Ισχυρή Ελλάδα – Εξωτερικών & Άμυνα

    Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης
    (Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

    Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου  Κατερίνα

    Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
    (Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

    Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
    Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
    Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
    Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ  Γιάννα
    Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης

    - sofokleous10.gr

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