Εξαϋλώθηκαν 400 δισ. δολάρια για SpaceX σε 24 ώρες – Γιατί πυροδοτήθηκε «ξεπούλημα»;

Καπνός έγιναν 400 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της SpaceX χτες, με τη μετοχή της να καταγράφει νέες προσυνεδριακές απώλειες 4,4% σήμερα.

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Καπνός έγιναν 400 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της SpaceX χτες, με τη μετοχή της να καταγράφει νέες προσυνεδριακές απώλειες 4,4% σήμερα. Η εταιρεία διαστήματος και τεχνητής νοημοσύνης εξασφάλισε τεράστια κέρδη μετά από την ιστορική ΙPO της στις 12 Ιουνίου, ξεπερνώντας για λίγο την Amazon και τη Microsoft σε χρηματιστηριακή αξία, πριν «κάτσει» κάτω από τις δύο, καθώς το αισιόδοξο επενδυτικό κλίμα «ξεφούσκωσε».

Η μετοχή της κατρακύλησε 16,43% τη Δευτέρα, μετά από πτώση 3,6% και 5% τις δύο προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης που εξάλειψαν 600 δισ. δολάρια, με την επιχείρηση του Έλον Μασκ να αποτιμάται πλέον στα 2 τρισ. δολάρια, τονίζει το CNBC. Η απώλεια χρηματιστηριακής αξίας ύψους 400 δισ. δολαρίων κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια «βουτιά» που έχει υποστεί ποτέ εταιρεία, σύμφωνα με στοιχεία του -, με εξαίρεση τα 590 δισ. δολάρια της Nvidia σε 24 ώρες πέρυσι.

Η απότομη διόρθωση της SpaceX σημειώνεται καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παίρνουν την ανιούσα, λόγω των προσδοκιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων για να περιορίσει τον πληθωρισμό. Οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που θεωρούνται επενδύσεις εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου, ασκούν ιδιαίτερη πίεση σε εταιρείες τεχνολογίας με υψηλές αποτιμήσεις, όπως η SpaceX, που διαπραγματεύεται σε ύψος πάνω από 100 φορές των εσόδων της το 2025.

Πίεση ασκεί η πώληση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, με προσδοκίες να συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 δισ. δολάρια με στόχο η μαζική δανειοδότηση να χρηματοδοτήσει τα μεγαλόπνοα σχέδιά της στον τομέα της ΑΙ. Είναι η τελευταία τεχνολογική megacap που αξιοποιεί τις αγορές ομολόγων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, με εταιρείες όπως η Alphabet, Amazon, Meta και Oracle να συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισ. δολάρια χρέους σε πολλαπλές πιστωτικές αγορές τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, η SpaceX αποκάλυψε ότι έχει υπογράψει μια σημαντική συμφωνία υπολογιστικής ισχύος με την νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα Reflection, με πρόσβαση στην υποδομή Colossus του. Η μετοχή της SpaceX σημείωσε ράλι μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της, με κέρδη άνω του 50% στην τιμή προσφοράς στα 150 δολάρια, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν τις φιλοδοξίες του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο για την εταιρεία.