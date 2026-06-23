Ευρωζώνη:-Η-επιχειρηματική-δραστηριότητα-δείχνει-ανθεκτικότητα-στις-επιπτώσεις-του-πολέμου-στο-Ιράν

Παρά το γεγονός ότι κατέγραψε έναν τρίτο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, ο σύνθετος PMI αυξήθηκε στο 49,5 από 48,5 τον Μάιο.

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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι η οικονομία της περιοχής μπορεί να αντέξει υψηλότερο πληθωρισμό και το ταρακούνημα που υπέστη το καταναλωτικό κλίμα από τον πόλεμο στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι κατέγραψε έναν τρίτο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών που καταρτίζεται από την S&P Global αυξήθηκε στο 49,5 από 48,5 τον Μάιο. Οι αναλυτές σε έρευνα του - ανέμεναν άνοδο στο 49,2.

Ενώ η Γερμανία υποχώρησε αναπάντεχα βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας σε χαμηλό 18 μηνών, η Γαλλία ξεπέρασε τις προσδοκίες χάρη σε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη στον τομέα των υπηρεσιών, αν και η συνολική της ένδειξη παρέμεινε πολύ κάτω από το 50.

«Η οικονομία της ευρωζώνης δείχνει αρκετή ανθεκτικότητα για να παραμείνει σχεδόν εκτός ύφεσης», δήλωσε την Τρίτη σε ανακοίνωσή του ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence. Η μικρή πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι «ενδεικτική του αμετάβλητου ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο».

Προσπαθώντας να προσαρμοστεί στην αστάθεια που καταγράφεται στην Ιρλανδία, η Ευρωζώνη παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη στις αρχές του έτους, ωστόσο επιβαρύνεται όλο και περισσότερο από το αυξημένο κόστος ενέργειας και την αβεβαιότητα που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Ενώ οι προσπάθειες για την εξεύρεση διαρκούς ειρήνης τροφοδοτούν την αισιοδοξία, οι αμφιβολίες παραμένουν και θα χρειαστεί χρόνος για να ανακάμψει το κλίμα στην Ευρώπη.

Ο Ιούνιος είδε την ύφεση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών να μετριάζεται, καθώς οι βιομηχανίες του τουρισμού και της αναψυχής υπέδειξαν ότι η ζήτηση ανακάμπτει μετά τις αρχικές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Συγκεκριμένα, ο προκαταρκτικός δείκτης PMI για τις υπηρεσίες της Ευρωζώνης σημείωσε άνοδο στο 48,9 από 47,7 τον Μάιο – υψηλό τριών μηνών – ωστόσο παρέμεινε σε έδαφος συρρίκνωσης.