ΗΠΑ:-Απόφαση-του-Ανωτάτου-Δικαστηρίου-διευκολύνει-την-προσφυγή-της-exxon-για-αποζημίωση-από-την-Κούβα

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διευκόλυνε την Τρίτη τις αμερικανικές εταιρείες να ζητήσουν αποζημίωση από την κυβέρνηση της Κούβας για περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν πριν από δεκαετίες από την κυβέρνηση του πρώην ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, αποφαινόμενο υπέρ της ExxonMobil στην αγωγή της κατά της κουβανικής κρατικής εταιρείας Corporación CIMEX.

Σε μια απόφαση με ψήφους 6-3, το δικαστήριο δήλωσε ότι μια νομική υπεράσπιση που ονομάζεται ασυλία ξένων κυριαρχικών δικαιωμάτων, η οποία γενικά απαγορεύει τις αγωγές των ΗΠΑ κατά ξένων κυβερνήσεων και των αντιπροσώπων τους, δεν είναι διαθέσιμη σε περιπτώσεις όπως αυτή που άσκησε η Exxon κατά της CIMEX βάσει ενός νόμου των ΗΠΑ του 1996 που ονομάζεται Νόμος Χελς-Μπάρτον.

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Οι έξι συντηρητικοί δικαστές του δικαστηρίου αποτελούσαν την πλειοψηφία, ενώ οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές του διαφώνησαν με την απόφαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου του 2024, σύμφωνα με την οποία η CIMEX μπορούσε να επικαλεστεί την υπεράσπιση της κυριαρχικής ασυλίας.

Η απόφαση αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο που αντιμετώπισε η Exxon στην αγωγή της του 2019, η οποία κατηγόρησε την CIMEX για παράνομη χρήση ενός διυλιστηρίου και πρατηρίων καυσίμων που κάποτε ανήκαν στην Standard Oil, την εταιρική προκάτοχο της Exxon. Η υπόθεση θα επιστρέψει σε κατώτερο δικαστήριο για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με την πιθανή ευθύνη της CIMEX.

Μια διάταξη του Νόμου Χελμς-Μπάρτον, που ονομάζεται Τίτλος III, επιτρέπει την υποβολή αγωγών στα δικαστήρια των ΗΠΑ εναντίον οποιουδήποτε «εμπορεύεται» περιουσία που κατασχέθηκε από την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας μετά την επανάσταση του 1959 που έφερε τον Κάστρο στην εξουσία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την έφεση της Exxon στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εντάσεις ΗΠΑ-Κούβας

Η απόφαση εκδόθηκε σε μια περίοδο έχθρων στις σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας. Στις 20 Μαΐου, οι Ηνωμένες Πολιτείες απήγγειλαν κατηγορίες για φόνο εναντίον του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, νεότερου αδελφού του Φιντέλ, σε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης του Τραμπ κατά της κυβέρνησης της Κούβας.

Υπό τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην Κούβα απειλώντας με κυρώσεις τις χώρες που την προμηθεύουν με καύσιμα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και επιδεινώνοντας τη χειρότερη κρίση εδώ και δεκαετίες.

Η αγωγή της Exxon αφορούσε την κατάσχεση από τον Φιντέλ Κάστρο όλων των περιουσιακών στοιχείων πετρελαίου και φυσικού αερίου της αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας στην Κούβα το 1959, η οποία αντιπροσώπευε ζημία αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή. Η τρέχουσα απαίτηση της Exxon αποτιμάται πλέον σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω των τόκων και της πιθανότητας αυξημένων ζημιών.

Σύμφωνα με την Exxon, τα περιουσιακά της στοιχεία μεταφέρθηκαν στην CIMEX, τον μεγαλύτερο κρατικό όμιλο της Κούβας. Η CIMEX συνεχίζει να κατέχει και να επωφελείται από την κατασχεμένη περιουσία.

Η αγωγή της Exxon ήταν μέρος μιας πλημμύρας περίπου 40 αγωγών που κατατέθηκαν βάσει του Νόμου Χελμς-Μπάρτον το 2019 και το 2020 λόγω μιας αλλαγής στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Όταν ψήφισε τον Νόμο Χελμς-Μπάρτον, το Κογκρέσο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναστείλει τον Τίτλο III για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η διάταξη στη συνέχεια ανεστάλη από τρεις προέδρους που επιδίωκαν να αποφύγουν διπλωματικές συγκρούσεις με συμμάχους όπως ο Καναδάς και η Ισπανία, των οποίων οι εταιρείες έχουν επενδύσει στην Κούβα. Ο Τραμπ ήρε την αναστολή αυτή το 2019.

Οι αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων είχαν καταστήσει δύσκολη την επικράτηση των αμερικανικών εταιρειών σε τέτοιες περιπτώσεις, με τις περισσότερες αγωγές να απορρίπτονται για λόγους δικαιοδοσίας ή διαδικαστικούς.

Δικαστική διαμάχη για τις εταιρείες κρουαζιέρας

Η απόφαση ήταν μία από τις δύο που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο φέτος σε υποθέσεις που αφορούσαν τον Νόμο Χελμς-Μπάρτον και την Κούβα.

Στην άλλη υπόθεση, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 21 Μαΐου σε βάρος τεσσάρων Αμερικανών εταιρειών κρουαζιέρας που αμφισβήτησαν συνδυασμένες αποφάσεις ύψους 440 εκατομμυρίων δολαρίων σε δικαστική διαμάχη που άσκησε μια αμερικανική εταιρεία με την επωνυμία Havana Docks Corporation, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποίησαν παράνομα αποβάθρες στην Κούβα, τις οποίες η ίδια κατασκεύασε και αργότερα κατασχέθηκαν.

Οι δικαστές ακύρωσαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου να ακυρώσει τις αποφάσεις κατά των Carnival Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises και MSC Cruises που είχαν επιδικαστεί στην Havana Docks. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου παρέπεμψε την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο για να εξετάσει άλλα μέσα υπεράσπισης που προσέφεραν οι εταιρείες κρουαζιέρας.

- Reuters