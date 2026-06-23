Η αγορά λύγισε στις 2.472 μονάδες με βαρύ τζίρο και πίεση στις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με καθαρή διόρθωση, σε μια συνεδρίαση που είχε όλα τα χαρακτηριστικά κατοχύρωσης κερδών μετά την προσέγγιση των 2.500 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.472,77 μονάδες, με απώλειες 1,13% ή 28,36 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των 226,76 εκατ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το βασικό στοιχείο της ημέρας δεν ήταν μόνο η πτώση. Ήταν ότι η διόρθωση έγινε με αυξημένες συναλλαγές, κάτι που δείχνει πως στην αγορά πέρασαν ουσιαστικές εντολές πώλησης και όχι απλώς μια τεχνική, ρηχή υποχώρηση. Το ταμπλό έδειξε από νωρίς νευρικότητα, με τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να αντιδράσει ενδοσυνεδριακά, αλλά να μην καταφέρνει να κρατήσει τα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Η εικόνα ήταν ακόμη πιο βαριά στις τράπεζες. Ο Δείκτης Τραπεζών έκλεισε στις 2.844,09 μονάδες, με πτώση 1,45%, χάνοντας 41,73 μονάδες. Ο FTSE Large Cap υποχώρησε στις 6.307,08 μονάδες, με απώλειες 0,81%, ενώ ο τζίρος στα blue chips έφθασε τα 155,28 εκατ. ευρώ.

Η διόρθωση ήρθε εκεί που η αγορά έδειχνε υπεραγορασμένη

Η αγορά τις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τον Γενικό Δείκτη να ακουμπά ψυχολογικά τη ζώνη των 2.500 μονάδων. Αυτό από μόνο του δημιουργούσε προϋποθέσεις για κατοχύρωση κερδών. Το σημερινό κλείσιμο, όμως, δείχνει ότι η αγορά δεν μπόρεσε να απορροφήσει την προσφορά χωρίς να χάσει σημαντικό έδαφος.

Η ενδοσυνεδριακή πορεία έδειξε μια αγορά που άνοιξε με έντονη μεταβλητότητα, προσπάθησε να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους κοντά στο μέσο της συνεδρίασης, αλλά στο τέλος λύγισε ξανά. Η περιοχή των 2.490 μονάδων λειτούργησε ως οροφή για την ημερήσια αντίδραση, ενώ η ζώνη των 2.465–2.470 μονάδων εμφανίστηκε ως το πρώτο επίπεδο άμυνας.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη χαλάσει τη μεγάλη ανοδική της εικόνα, αλλά έστειλε ένα καθαρό μήνυμα: μετά από τέτοια άνοδο, οι αγοραστές δεν έχουν πλέον την ίδια ευκολία να σηκώνουν το ταμπλό χωρίς ανάσες.

Οι τράπεζες έβγαλαν την πίεση στο ταμπλό

Το τραπεζικό ταμπλό ήταν ο βασικός αδύναμος κρίκος της συνεδρίασης. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 2,70%, η Alpha Bank επίσης κατά 2,70%, η Eurobank έχασε 2,42%, ενώ η Εθνική Τράπεζα κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,27%.

Η πίεση στις τράπεζες έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο κλάδος έχει πρωταγωνιστήσει στην άνοδο του ΧΑ και έχει σηκώσει μεγάλο μέρος της επενδυτικής αφήγησης της αγοράς. Όταν οι τράπεζες διορθώνουν όλες μαζί, η αγορά δύσκολα μπορεί να κρατήσει θετικό πρόσημο, ακόμη και αν υπάρχουν επιμέρους στηρίξεις από μη τραπεζικά blue chips.

Δεν μιλάμε απαραίτητα για αλλαγή τάσης. Μιλάμε όμως για προειδοποίηση. Ο τραπεζικός δείκτης, μετά από ισχυρή πορεία, χρειάζεται πλέον είτε νέα θετική είδηση είτε επαναφορά αγοραστικού ενδιαφέροντος για να αποφύγει βαθύτερη τεχνική διόρθωση.

Οι λίγες άμυνες δεν αρκούσαν

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση υπήρξαν κάποιες επιμέρους μετοχές που προσπάθησαν να κρατήσουν την αγορά. Η Coca-Cola HBC ξεχώρισε θετικά με άνοδο 1,52%, λειτουργώντας ως βασικό αντίβαρο στη γενικευμένη πίεση. Κέρδη κατέγραψε και η Aktor με 1,93%, ενώ θετικά κινήθηκαν η Μetlen με 0,52%, η Alpha Trust με 0,70%, η Byte με 0,33% και η Καρέλιας με 0,23%.

Ωστόσο, αυτές οι άμυνες δεν ήταν αρκετές. Η πλειονότητα των τίτλων κινήθηκε αρνητικά, με έντονη πίεση σε βιομηχανία, ενέργεια, κατασκευές και τράπεζες. Η Cenergy βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων με πτώση 7,79%, η ΕΛΠΕ έχασε 3,37%, η Optima Bank υποχώρησε 2,73%, η CrediaBank έχασε 2,28%, η ΕΛΧΑ κινήθηκε χαμηλότερα κατά 2,10%, ενώ η Titan υποχώρησε κατά 1,95%.

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Βιοχάλκο με 1,83%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,90%, ο ΔΑΑ με 1,50%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 1,08%, η ΔΕΗ με 0,61%, η Aegean με 0,94% και η Lamda Development με 1,39%.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, η σημερινή συνεδρίαση δεν ακυρώνει την ανοδική τάση του Χρηματιστηρίου, αλλά χαλάει τη βραχυπρόθεσμη ορμή. Ο Γενικός Δείκτης έχασε τη ζώνη των 2.490 μονάδων και έκλεισε κοντά στις 2.472 μονάδες, κάτι που μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στη στήριξη των 2.460–2.465 μονάδων.

Αν αυτή η περιοχή κρατήσει, η αγορά μπορεί να επιχειρήσει νέα αντίδραση προς τις 2.485–2.500 μονάδες. Αν όμως χαθεί με αυξημένο τζίρο, τότε το επόμενο τεχνικό πεδίο άμυνας μεταφέρεται χαμηλότερα, προς τις 2.430–2.440 μονάδες.

Για τον τραπεζικό δείκτη, η περιοχή των 2.840 μονάδων είναι πλέον κρίσιμη. Η απώλειά της θα αυξήσει την πιθανότητα κίνησης προς χαμηλότερα επίπεδα, ενώ επιστροφή πάνω από τις 2.880–2.900 μονάδες θα έδειχνε ότι η σημερινή πίεση ήταν απλώς ημερήσια αποφόρτιση.

Το σημαντικό είναι ο τζίρος. Με συναλλαγές άνω των 226 εκατ. ευρώ, η αγορά δεν μπορεί να αγνοήσει το μήνυμα της συνεδρίασης. Η πτώση με υψηλό τζίρο θέλει προσοχή, γιατί δείχνει ότι κάποιοι μεγάλοι παίκτες δεν περίμεναν άλλο για να κατοχυρώσουν κέρδη.

Το μήνυμα της συνεδρίασης

Η αγορά δεν κατέρρευσε. Αλλά έκανε πίσω με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος. Το ΧΑ παραμένει σε ανοδική μεσοπρόθεσμη τροχιά, όμως όσο πλησιάζει σε περιοχές υψηλών αποτιμήσεων, τόσο θα αυξάνεται η ευαισθησία σε κάθε αφορμή διόρθωσης.

Οι τράπεζες συνεχίζουν να είναι το κλειδί. Αν επανέλθει η ζήτηση στον κλάδο, ο Γενικός Δείκτης μπορεί να ξαναδοκιμάσει τη ζώνη των 2.500 μονάδων. Αν όμως η πίεση συνεχιστεί, τότε η αγορά θα χρειαστεί νέα ισορροπία χαμηλότερα.

Η σημερινή συνεδρίαση, με λίγα λόγια, ήταν μια υπενθύμιση ότι η άνοδος δεν είναι ευθεία γραμμή. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει το Χρηματιστήριο, τόσο πιο ακριβές γίνονται οι αστοχίες και τόσο πιο γρήγορα τιμωρείται η έλλειψη νέων αγοραστών.

Γνώμη αγοράς

Το βασικό σενάριο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι μια προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τις 2.460 μονάδες. Αν η αγορά κρατήσει αυτή τη ζώνη, η σημερινή πτώση θα καταγραφεί ως φυσιολογική αποφόρτιση μετά το ράλι.

Αν όμως ο Γενικός Δείκτης συνεχίσει χαμηλότερα και οι τράπεζες παραμείνουν υπό πίεση, τότε θα μιλάμε για πιο ουσιαστική διόρθωση, με στόχο να ξαναχτιστούν στηρίξεις πριν από την επόμενη προσπάθεια ανόδου.

Το ΧΑ παραμένει δυνατό, αλλά σήμερα έδειξε ότι δεν είναι άτρωτο. Και αυτό, για μια αγορά που έχει τρέξει πολύ, είναι ίσως το πιο χρήσιμο μήνυμα της ημέρας.