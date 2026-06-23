Η αύξηση των πρώτων υλών επηρεάζει την κερδοφορία της NEWREST Ελλάς

Η ελληνική θυγατρική του ομίλου Newrest, ενός από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών catering και τροφοδοσίας, κατέγραψε αύξηση εσόδων και επέκταση των δραστηριοτήτων της κατά τη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αν και η κερδοφορία της παρουσίασε πτώση λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους.

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Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 86,753 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με τα 80,83 εκατ. ευρώ. Αυτή η επίδοση καταγράφει νέο ρεκόρ εσόδων για την επιχείρηση. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων δεν οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών.

Τα EBITDA μειώθηκαν κατά 3,1% φτάνοντας τα 10,58 εκατ. ευρώ, τα ΕΒΙΤ υποχώρησαν κατά 2,4% στα 8,99 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 6,99 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 4,4%.

Η μείωση των καθαρών κερδών, παρά την αύξηση των πωλήσεων, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κόστους πρώτων υλών κατά 8,9%, στην άνοδο των δαπανών προσωπικού και στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 11%.

Οι αγορές πρώτων υλών ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες προσωπικού ξεπέρασαν τα 19,745 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την έντονη εργασιακή δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Τα λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 21,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά πάνω από 2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 13,3 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ., γεγονός που σχετίζεται με την αύξηση των εργασιών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 3,85 εκατ. ευρώ από 5,09 εκατ. ευρώ. Η πτώση αυτή οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 3,07 εκατ. ευρώ, σε υψηλές διανομές μερισμάτων, και σε πληρωμές φόρων που υπερέβησαν τα 2,5 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διανεμήθηκαν μερίσματα που ανήλθαν σε 7,93 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο ακόμη και από τα καθαρά κέρδη της χρήσης (7 εκατ. ευρώ).

Η Newrest Ελλάς διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα επαγγελματικής τροφοδοσίας στη χώρα. Στο τέλος της χρήσης λειτουργούσε 33 σημεία δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Αερολιμένων Αθηνών, Χανίων, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και στις εγκαταστάσεις της Coca-Cola 3E, Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, PepsiCo, Intracom Telecom, και OpenBet Ελλάς.

Η διοίκηση αναφέρει ότι ο κύριος στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η περαιτέρω αύξηση του τζίρου, η βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, ο περιορισμός του κόστους παραγωγής και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας.