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    Η-golden-star-ferries-διαψεύδει-σενάρια-εξαγοράς
    Η Golden Star Ferries διαψεύδει σενάρια εξαγοράς

    Η Golden Star Ferries διαψεύδει σενάρια εξαγοράς

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών, των ταξιδιωτών και των συνεργατών της, διατηρώντας σταθερή την παρουσία της στην ελληνική ακτοπλοΐα.

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    Διαψεύδει η GOLDEN STAR FERRIES τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα περί ενδεχόμενης εξαγοράς της εταιρείας, τονίζοντας ότι τα σχετικά σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

    Σε ανακοίνωσή της, η ακτοπλοϊκή εταιρεία επισημαίνει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, υλοποιώντας τον επιχειρησιακό και επενδυτικό της σχεδιασμό, με στόχο την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

    Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των νησιωτικών κοινωνιών, των ταξιδιωτών και των συνεργατών της, διατηρώντας σταθερή την παρουσία της στην ελληνική ακτοπλοΐα.

    Παράλληλα, σημειώνει ότι η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διαχρονικά από το επιβατικό κοινό και τους τοπικούς φορείς, αποτελεί βασική προτεραιότητα και ευθύνη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

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