Η Zespri επενδύει στην ελληνική αγορά ακτινιδίου

Τρεισήμισι χρόνια μετά την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέσω της ιταλικής θυγατρικής της, η νεοζηλανδική Zespri προχωρά στη δημιουργία αυτόνομης ελληνικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση της Zespri Fresh Produce Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τα αναπτυξιακά σχέδια του παγκόσμιου ηγέτη στην αγορά ακτινιδίου στο βόρειο ημισφαίριο.

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Η παρουσία του ομίλου στην Ελλάδα γινόταν μέχρι πρότινος μέσω της Zespri Fresh Produce Italy S.r.l., η οποία έχει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη από τον Δεκέμβριο του 2022. Το υποκατάστημα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 10,03 εκατ. ευρώ για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2025, αυξημένες σε σχέση με τα 8,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 505 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16%.

Η ίδρυση μιας ξεχωριστής ελληνικής εταιρείας από έναν όμιλο που ελέγχει σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς ακτινιδίου σηματοδοτεί μεγαλύτερη διείσδυση στην εγχώρια παραγωγή. Είναι γνωστό ότι η στρατηγική της Zespri επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης εκτός Νέας Ζηλανδίας, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις βασικές περιοχές του προγράμματος Zespri Global Supply (ZGS) σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου για τη χρήση 2024/25.

Μέσω αυτού του προγράμματος, η εταιρεία διασφαλίζει παραγωγή εκτός Νέας Ζηλανδίας, εξασφαλίζοντας προϊόν σε αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, η Ελλάδα εισάγεται για πρώτη φορά ως εμπορική περιοχή παραγωγής του ακτινιδίου Zespri SunGold, μετά τα επιτυχημένα αποτελέσματα των δοκιμών και το υψηλό ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι παραγωγοί.

Επιπλέον, τα φρούτα που παράγονται στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα μεταφέρονται μέσω των κέντρων διανομής σε Ζεεμπρούγκε, Ταραγόνα και Βερόνα. Το μοντέλο Direct Delivery (Άμεσης Παράδοσης) μεταβάλλει αυτή την προσέγγιση, καθώς τα φρούτα αποστέλλονται απευθείας από τον οπωρώνα στους κύριους πελάτες, μειώνοντας τους χειρισμούς και τον χρόνο μεταφοράς.

Η νέα υγειονομική έγκριση που αλλάζει την κατάσταση

Η Zespri έχει πετύχει και μια στρατηγική νίκη στην «πρωτεύουσα» της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέρυσι τον νέο ισχυρισμό υγείας για το πράσινο ακτινίδιο, αναγνωρίζοντας επίσημα ότι η κατανάλωσή του συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου αυξάνοντας τη συχνότητα των κενώσεων. Αυτή η έγκριση είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας της Zespri, που χρηματοδότησε έρευνες και συγκέντρωσε επιστημονικά δεδομένα για περίπου 15 χρόνια, πριν υποβάλει τον σχετικό φάκελο στις ευρωπαϊκές αρχές.

Σήμερα, η Zespri λειτουργεί ως συνεταιρισμός περίπου 2.800 παραγωγών στη Νέα Ζηλανδία και κατέχει σχεδόν το 30% της παγκόσμιας αγοράς ακτινιδίου. Μέσω αδειοδοτημένων φυτεύσεων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο παραγωγής που της επιτρέπει να διαθέτει προϊόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας την έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά φρούτων.